Foto: h&m

Evo kakve smo našle u novim high street kolekcijama

Crvene haljine su uvijek IN, a crvene haljine na proljeće, kad dodamo još i malo cvijeća, mašnica, kragnica i čipke, pravi su must have u ormarima. Olja Vori na Instagramu je prije par dana objavila fotku u Max Mara crvenoj midi haljini, a ta je haljina na Nordstromu već rasprodana.

❤️#litlepartyneverkillnobody #maxmara #maxmaragram A post shared by MyFotoDiary (@oljavori) on Mar 29, 2018 at 11:09am PDT

Našle smo zato neke slične crvene modele i napravile popis 13 najljepših proljetnih crvenih haljina iz novih high street kolekcija, inspirirane ovom Oljinom. Evo kakve smo mi izabrale.

Svilena haljina, H&M, 1.106.54 kune

Dvobojna duga haljina, Zara, 229,90 kuna

Cvjetna haljina s remenom, Mango, 249,90 kuna

Haljina na točkice, Bershka, 199,90 kuna

Haljina spuštenih ramena, H&M, 296,98 kuna

Mini haljina s mašnom, Zara, 299,90 kuna

Asimetrična satenska haljina, Mango, 449,90 kuna

Haljina od antilopa, Bershka, 249,90 kuna

Mini haljina cvjetnog uzorka, Zara, 299,90 kuna

Haljina poput košulje, H&M, 296,98 kuna

Haljina kratkih rukava s prugama, Pull&Bear, 139,90 kuna

Haljina otvorenih ramena, Mango, 249,90 kuna

Crvena čipkasta haljina, H&M, 519,78 kuna