Znanstvenici su u laboratoriju razvili ljudska jajašca do pune zrelosti: Prekretnica u potpomognutoj oplodnji?

Foto: Thinkstock

Ako ih uspiju oploditi, ovo će biti jako dobra vijest

Znanstvenici u New Yorku i Edinburghu razvili su novu metodu razvoja jajašca od rane faze do potpune zrelosti, objavljeno je u časopisu Molecular Human Reproduction. Jajašca su razvijena do faze kada se mogu oploditi.

“Ovo je prvi put da je ljudsko jajašce razvijeno u laboratoriju do faze potpune zrelosti. Sada radimo na tome hoćemo li uspjeti oploditi ih”, kaže se u izjavi sveučilišta u Edinburghu.





Stručnjaci koji nisu sudjelovali u istraživanju pozdravili su rezultate kao obećavajuće, ali upozoravaju da bi mogle proteći godine dok se oni ne pretvore u sigurnu i dokazanu terapiju. U ranijim istraživanjima, znanstvenici su razvili mišja jajašca za proizvodnju živih potomaka i sazreli su ljudska jajašca iz relativno kasne faze razvoja.

Tehnika bi posebno mogla biti korisna za žene koje, primjerice, prolaze kroz kemoterapiju koja negativno utječe na plodnost, što je definitivno odlična vijest. To bi im omogućilo da se prije početka kemoterapije jajašca u ranoj fazi razvoja zamrznu i zatim kasnije u laboratoriju uzgoje do pune zrelosti.