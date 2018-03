Visina kod djece: Može se izračunati, ali ne ovisi o genetskim faktorima

Foto: Flickr

Postoji formula za izračunavanje visine djeteta na osnovu majke i oca, no ona više ovisi o drugim faktorima nego o genetskom naslijeđu

Rast fetusa najviše ovisi o organizmu majke i njezinom zdravstvenom stanju (čak 58%), dok manjim dijelom ovisi o genetskom kodu koji mu naslijeđem određuje visinu. Uz to, jako je važna okolina u kojoj plod raste. Ako dobiva dovoljno kisika i hrane preko posteljice, to će povoljno utjecati na razvoj djeteta, ne samo do rođenja već i u prve dvije godine života.

Koliko djeca rastu u prvoj godini?

U prvoj godini života brzina rasta podjednaka je za dječake i djevojčice. Kasnije se tempo mijenja, ali postoji način da se odredi koliko će dijete biti visoko u starijem uzrastu: visina koju djevojčice dosegnu sa 18 mjeseci predstavlja polovinu visine koju će imati kada odraste. Visina dječaka s dvije godine je pola njegove visine u odrasloj dobi. Zato je jako važno da roditelji vode “dnevnik” rasta djeteta, ne samo do godine dana već i kasnije.

Muška novorođenčad u prosjeku su za jedan centimetar viša od ženske, a tijekom prve godine rast je ujednačen za oba spola. Dječaci ubrzano rastu u adolescentskoj dobi pa sve do punoljetnosti. Kod većine djevojčica rast se zaustavlja već u šesnaestoj godini. Budući da rast dječaka traje skoro tri godine duže nego kod djevojčica, normalno je da su oni viši, i to u prosjeku oko trinaest centimetara.

Koliko će dijete biti visoko kada naraste?

Postoji formula za izračunavanje visine djeteta na osnovu visine majke i oca, ali ona nije posebno pouzdana jer su nove generacije puno više od prethodnih. Ipak, mi ćemo vam reći kako da izračunate visinu koju će vaše dijete najvjerojatnije dosegnuti, s tim da moramo naglasiti kako je puno preciznija za djevojčice, dok se za dječake slobodno može dodati još 5-10 cm.

Zbrojite visinu majke i oca, pa dobiveni rezultat podijelite s dva (to je srednja visina roditelja). Za dječake, dodajte 6,5 cm, a za djevojčice oduzmite 6,5 cm.

Ritam rasta tijekom godine

U razdoblju od siječnja do srpnja djeca puno više rastu u visinu nego što dobivaju na težini, dok je od kolovoza do prosinca proces obrnut. Ubrzanje rasta u tom periodu posljedica je veće količine svjetla, jer dani počinju biti sve dulji. Međutim, uvijek postoje tri mjeseca kada dijete ubrzano raste, ali to je individualno i različito – od djeteta do djeteta.

Genetski faktori

Visina (dužina) novorođenčeta kao i njegova težina nemaju gotovo nikakve veze s nasljednim čimbenicima. Ponekad se događa da beba niskih roditelja bude duža od bebe čiji su roditelji košarkaši. Tijekom prve dvije godine, beba niskih roditelja polako počinje gubiti prednost koju je imala pri rođenju i njezin rast će se nastaviti odvijati u okvirima srednje visine roditelja.

Nakon druge godine roditeljski DNK daje smjernice za sveukupni rast i razvoj pojedinca, pa tako i odrednice za konačnu visinu koje dijete može postići, ali i premašiti.

Utjecaj prehrane na visinu djeteta

Kvalitetna prehrana s dovoljnim sadržajem vitamina doprinosi brzini rasta. To u praksi znači da će dijete koje dobiva raznoliku hranu iz svih pet grupa namirnica puno brže dostići (i vjerojatno prestići) svoju maksimalnu visinu.

S druge strane, stanja teške pothranjenosti negativno utječu na rast, tako da to dijete najvjerojatnije neće dostići onu visinu koja mu je ‘zadana’ genetskim kodom.