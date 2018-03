Svjetska zdravstvena organizacija objavila nove preporuke za rodilje: ‘Žene moraju biti slobodne birati položaj pri porodu’

Foto: Peter Clark / flickr

Konkretno su objavili čak 26 novih preporuka za rodilje u kojima posebno upozoravaju na sve veći broj medicinskih intervencija

Rodilje trebaju više sudjelovati u donošenju odluka vezanih za rađanje, trebaju imati više vremena za porod, a potrebno je i smanjiti broj medicinskih intervencija prilikom poroda, objavila je u petak Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), prenose agencije.

WHO je objavio 26 novih preporuka za rodilje u kojima posebno upozorava na sve veći broj medicinskih intervencija, poput carskog reza, koje nisu uvijek neophodne. “U posljednja dva desetljeća imamo sve više medicinskih intervencija koje su za rodilje nepotrebne”, rekao je Olufemi Oladapo iz WHO-ove ureda za reproduktivno zdravlje i istraživanja.

“U nekoliko svjetskih regija postali su vrlo rašireni zahvati poput carskog reza ili korištenja oxytocina kako bi se ubrzao porod”, dodao je Oladapo, govoreći o sintetiziranom obliku prirodnog hormona koji se u nekim dijelovima svijeta rutinski daje rodiljama intravenozno kako bi se izazvale kontrakcije, ubrzao porod i izbjegle komplikacije.



Naglasili su da bi žene trebale biti slobodne izabrati položaj koji žele pri porodu

WHO je objavio da dosadašnja istraživanja sugeriraju kako postotak poroda obavljenih carskim rezom od 10 do 15 posto ne vodi do pada stope smrtnosti majke ili djeteta. “Među srednje razvijenim zemljama poput Turske, Kine, zemalja Latinske Amerike i Irana, postoji visoka stopa carskih rezova, “često bez pravog razloga”, rekao je dužnosnik WHO-a Metin Gulmezoglu.

Oladapo ja naglasio da bi žene trebale biti slobodne izabrati položaj koji žele pri porodu, te da bi im se trebali osigurati lijekovi protiv bolova. “Želimo stvoriti uvjete u kojima su žene dobro informirane i u kojima su uključene u donošenje odluka vezanih za porod”, dodao je Oladapo.