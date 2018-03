Sve mame koje imaju sinove možda bi trebale pročitati ovu divnu poruku s Facebooka koja je nedavno postala viralna

Foto: Jaime Primak Sullivan / facebook

Iako se suzdržala da ne odgovori potpunom strancu koji ju je napao na utakmici, kasnije je jednostavno morala nešto napisati

Jaime Primak Sullivan samu sebe naziva “najopasnijom mamom na svijetu”, ali kad pročitate ovu njenu prekrasnu poruku koju je posvetila svom sinu, sigurne smo da se baš i nećete složiti s ovom njenom izjavom.

Naime, ova majka trojice sinova nikad se nije sramila svojim sinovima pokazati osjećaje i privrženost, a pogotovo kad se njih trojica ne osjećaju dobro iz nekog razloga. No, kad ju je potpuni stranac na košarkaškoj utakmici njena osmogodinšnjeg sina Maxa nedavno kritizirao jer ga je tješila, nakon što ga je protivnički igrač pogodio loptom u glavu, odlučila je i njemu i svim ostalim kritičarima odgovoriti.

Nakon što je njen sin primio udarac, Jamie ga je zagrlila i on je počeo plakati od boli. A zatim im je prišao spomenuti stranac i rekao: “Moraš prestati od svog sina raditi malu bebu.” No, umjesto da mu u tom trenutku odgovori, Jamie se suzdržala te je i dalje nastavila tješiti svog sina, očistila mu lice od suza, a zatim ga je poslala na teren jednom kad je vidjela da je s njim ponovno sve u redu. Ipak, kad se vratila na tribine, obuzeo ju je neviđeni bijes, pa je kasnije jednostavno morala napisati nešto osvrnuvši se na ovaj događaj.



‘Smeta me ta neka lažna pretpostavka da muškarci ne smiju biti povrijeđeni, da ne smiju plakati niti iskazivati emocije’

“Ta neka lažna pretpostavka da dječaci nikad ne smiju biti povrijeđeni, da nikad ne smiju ništa osjećati – toliko je pogrešna i nevjerojatna. A pretpostavka da će im pokazivanje znakova suosjećanja umanjiti muškost – i taj pritisak da uvijek moraju biti snažni i nepokolebljivi, prate ih tijekom života, zbog čega im je kasnije, kad odrastu, teško izražavati emocije i ljubav. Jedina emocija koju nauče iskazivati je sreća i onda se čudimo kad shvatimo da je uvijek nekako luđački ganjaju.

Učimo ih da je tuga slabost, da je razgovor o strahovima i nedaćama pogrešan… I zbog toga oni ne znaju kako pravilno tugovati. Boje se plakati. A to onda utječe na način na koji se odnose prema svojim suprugama i prema svojoj djeci i to je užasno krivo.

Ljubav, s druge strane, postoji. To je nešto što činimo. To nije ‘pravljenje beba od muškaraca’ niti ih ljubavlju možemo razmaziti. To je nešto što moj sin zaslužuje. Ja ću ga zauvijek voljeti, pogotovo kad mu je teško, i uvijek ću mu pružati svu moguću ljubav kako bi on bio sposoban istu ljubav pružati drugima – te kako taj krug ljubavi nikad ne bismo zatvorili”, napisala je Jamie na Facebooku.

Što vi mislite o ovoj njenoj poruci? Mame? Slažete li se?