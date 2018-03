Foto: Pexels

“Ljudi ne razmišljaju o tome što znači donijeti takvu odluku kada se ne radi o njima”

Možda puno ljudi tako misli, ali pobačaj nije odluka koju žena donosi laka srca. Ljudi su brzi sa zaključcima i osuđivanjem, a ne znaju kako bi oni reagirali u datom trenutku. Šest žena koje su pobacile ispričalo je za Marie Claire zašto su to učinile i kako su se pritom osjećale.

Celina Perez, 34

“Kada sam u dvadesetima saznala da sam trudna, nisam dva puta promišljala hoću li napraviti pobačaj. To je bila prva pomisao nakon što sam saznala za trudnoću. Radila sam kao konobarica tijekom dana, a navečer sam posluživala pića za šankom. Nisam imala zdravstveno osiguranje.



Bila sam užasno nervozna prije operacije, a kada su liječnici počeli svoje, osjećala sam kao da sam odvojena od svog tijela. Kao da gledam samu sebe. Imam puno tetovaža, a tetoviranje, bit ću iskrena, boli, ali opet tom boli nešto dobivaš. Pobačaj je u meni izazvao sličan osjećaj. Bilo je neugodno i čudno, ali sam pomislila: “Nakon što ovo pretrpim, dobit ću (ubaci pozitivnu stvar)”. Pobačaj je tada spasio moj život i stvorio ovaj koji sada živim. Mnogi su mi spominjali posvojenje, ali kako da nosim dijete devet mjeseci kada radim dva posla koja su fizički zahtjevna? Ljudi ne razmišljaju o tome što znači donijeti takvu odluku kada se ne radi o njima.”

Holly Bland, 21

“Imam policistične jajnike pa su mi menstruacije prilično neredovite. Kada tada nisam dobila menstruaciju, nisam se previše uzrujavala jer mi se to često događa. Žene s policističnim jajnicima teško zatrudne. Osjećala sam se čudno pa sam ipak napravila kućni test na trudnoću.

Imala sam 19, a moj dečko 18. Ne dolazim iz bogate obitelji, a on je radio u vojsci te je trebao otići na godinu dana. Jednostavno nisam mogla sama prolaziti trudnoću.”

Shanelle Matthews, 31

“Bila sam na faksu i pouzdala sam se u partnera da će voditi brigu o kontracepciji. Svaki put smo se seksali u mraku i mislila sam da koristi kondome. Da, zvuči čudno, ali nisam puno znala o seksu i kakav je to osjećaj seksati se s kondomima. Doktor u klinici bio je pristojan, ali je ipak dao rasistički komentar: “Ideš li u školu? Stvarno si artikulirana”. Jedan član moje obitelji stalno me podsjećao na to da se od afroameričkih tinejdžerica i očekuje da zatrudne jer postoji kriva predodžba da smo promiskuitetne.

Tada jednostavno nisam bila u stanju brinuti se o djetetu jer je ono odgovornost koja se mora uzeti za ozbiljno.”

Jaimielynn Lake, 32

“Čim sam napravila test za trudnoću, moj suprug i ja smo sjeli na rub kreveta i počeli guglati ‘planiranje obitelji’. Oboje smo rekli da ne možemo imati još djece, pogotovo zbog toga što već imamo troje. Tada sam podučavala tijekom dana, a po noći sam radila za globalnu produkcijsku kuću. Bilo je hektično i bojala sam se. Stalno sam se pitala što ću i kako ću to izvesti.

Da, žalim što nisam bolje odreagirala jer sam to htjela što prije obaviti, ali ne žalim što sam pobacila. Nedavno sam čuvala šogoričino dijete i pomislila sam ‘ne, ne, ne, definitivno ne želim ovo’.”

Samantha Romero, 26

“Moja sestra je zatrudnjela kada je bila u srednjoj školi i odmah sam pomislila da će pobaciti, ali nije. Znala sam da ja bih ako bi mi se omaklo. No, nisam mislila da ću to napraviti onda kada sam u čvrstoj vezi i zaljubljena. Tada sam upravo završila faks i znala sam da si dečko i ja ne možemo priuštiti dijete. Oboje smo bili nezaposleni.

Sjećam se da smo otišli u neki krizni centar za trudnoću, ali žena mi tamo nije dala sve informacije. Potom sam nazvala neku kliniku i pitala ih rade li pobačaje. Odlučili smo da ćemo imati dijete kada za to bude vrijeme, tako da ne žalim zbog svoje odluke.”

Loren Clark-Moe, 31

“Na pregledu kod ginekologa pitali su me što bih htjela, na što sam odgovorila da bih željela pobačaj. I ginekolog i medicinska sestra rekli su mi da ništa ne brinem i zamolili su me da pričekam. S obzirom da sam zdravstveno imala preko federalne vlade, nisu mi mogli organizirati pobačaj. Bila sam u panici jer je to značio kraj moje karijere.

Sestra me zagrlila i dala mi telefonski broj jedne klinike. Bila sam trudna osam tjedana i tri dana, a granica za medicinski pobačaj je devet tjedana. Trebala sam sve brzo napraviti jer nije bilo vremena. Bilo je stresno, ali uspjela sam.”