Savjet glumice Drew Barrymore zaposlenim majkama zlata je vrijedan

Foto: Instagram/Drew Barrymore

U životu nije nimalo lagan zadatak postići balans. Svjesne su toga brojne zaposlene majke koje često imaju osjećaj da nisu postigle ravnotežu između posla i obitelji pa osjećaju grižnju savjesti. Tražite li način kako to ispraviti, slijedite savjet glumice Drew Barrymore

Zaposlene majke moraju voditi brigu o puno stvari i njihov posao nije nimalo lagan. Usklađivanje obiteljskog i poslovnog života zahtijeva puno planiranja kako bismo uštedjele vrijeme i uspješno izvršile brojne obveze. A kada to ne postižemo, ne možemo se riješiti osjećaja samookrivljavanja. No, važno je znati da se zbog nekih stvari jednostavno se ne bismo trebale osjećati krivima. Shvatila je to i glumica Drew Barrymore koja je pronašla način pomoću kojeg je izašla iz tog začaranog kruga, piše Pure Wow.

“Uvijek govorim svojoj kćeri Olive da volim svoj posao. Nikada joj ne kažem s tužnim izrazom lica kako moram ići raditi, jer se bojim da će imati negativno mišljenje o nečemu što zapravo mnoge majke rade kako bi zaradile za život. Moj prijateljica jednom je rekla ‘nikada nemoj dopustiti da tvoje dijete osjeti kako je posao loša stvar koja vas razdvaja’. Tada sam shvatila da većina nas to radi kako bi se dijete bolje osjećalo i da tako šaljem poruku kako je posao odvratna stvar koja nas razdvaja. Iako imamo dobru namjeru, uvjerena sam da moram promijeniti pristup.



Želim osnažiti svoje kćeri da misle kako je posao nešto dobro i potrebno. Mogu ih čak voditi prema ostvarenju njihovih snova. Jako se grizem kada sam odsutna (koja majka ne bi?). Ali pokušavam pronaći način kako bih osnažila sebe i svoje kćeri da razmišljamo pozitivno. Ne krivim posao, ja posjedujem odgovornost. Biti ću strpljiva kada je ona uzrujana jer me nema. Kao što sam rekla, pokušavam napraviti balans kako bi život bio što bolji”, zaključila je Drew.