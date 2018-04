Foto: marin ćulum

Ovog četvrtka oko 4:45 sati ujutro u helikopteru Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, na hitnom medicinskom letu s otoka Brača za Split, rođena je beba. U tom zapravo užasno kratkom letu, koji je trajao svega 10-ak minuta, 24-godišnju mamu porodio je mladi splitski liječnik, dr. Marin Ćulum, kojemu je ovo bio prvi samostalni porod u životu.

Nazvale smo ga pa nam je ispričao kako je cijela ta situacija izgledala i kako se on pritom osjećao, s obzirom da se dosta neočekivano našao u prilično izvanrednoj situaciji.

‘Točno tamo negdje iznad plaže Firule, taman na obali Splita, možda nekih deset sekundi leta od bolnice, beba se rodila’

“Tamo negdje oko 4 sata ujutro smo dobili poziv kako je na otoku Braču jedna trudnica u porodu, nakon čega smo odmah podigli helikopter, poletjeli i za otprilike pola sata smo bili na aerodromu Gornji Humac. Ondje smo preuzeli pacijenticu koja je ležala već spremna za transport u bolnicu. Prilikom leta smo primijetili kako je pacijentica pomalo nemirna. Žena je inače bila stvarno suradljiva i tiha i nije se žalila ni na što, pa smo vrlo brzo primijetili da joj je u nekom trenutku postalo jako nelagodno. Odmah smo joj prišli i pitali je kako se osjeća, na što nam je ona odgovorila kako ima osjećaj da bi morala početi tiskati…



Nakon toga smo je pitali da nam kaže neke osnovne podatke o trudnoći, da vidimo u kojem je tjednu beba. Beba je bila u 39. tjednu, a njoj je to bila druga trudnoća te nam je objasnila kako su joj dosadašnje trudnoće prošle u najboljem redu, a nakon što nam je sve rekla, dodala je kako stvarno misli da je došlo vrijeme. Odlučili smo vidjeti što se točno događa, a kad joj je došao sljedeći trud te je legla na leđa, mi smo pogledali dolje, a glavica je već počela izlaziti van. Naravno, odlučili smo dijete poroditi i eto – točno tamo negdje iznad plaže Firule, taman na obali Splita, možda nekih deset sekundi leta od bolnice se rodila beba. Nakon toga smo podvezali pupkovinu, dali bebu mami na prsa i taman sletjeli”, prepričao nam je Marin te dodao kako je tog jutra u helikopteru sve prošlo apsolutno savršeno. “Bio je to porod za poželjeti, kako bi se reklo”, govori Marin.

‘Kad se dogodi situacija kakvu smo imali preksinoć, kad je u pitanju nešto tako ozbiljnije, jednostavno nema mjesta strahu ni panici’

Ipak, unatoč tome što je sve prošlo u najboljem redu, činjenica jest da je ovo Marinu bio prvi samostalni porod, pa nas je zanimalo kako se on u tom trenutku osjećao i je li bilo panike, s obzirom da vjerojatno nije očekivao da će se dogoditi što se dogodilo kad su tek letjeli za Brač.

“Taj trenutak kad se to dogodi, to je zaista jedan onako trenutak sreće. Nešto neopisivo. Stojite i gledate tu majku i dijete i jednostavno vam osmijeh ne silazi s lica. A, što se tiče same neočekivanosti, da… Kad idete na neku tako kraću relaciju kao što su recimo Brač i Split, nekako uvijek mislite – Ma okej, ako i nešto bude, ako se zakomplicira, opet smo blizu bolnice i možemo vrlo brzo doći u bolje uvjete. Svaka intervencija na koju mi idemo uvijek idemo s mišlju da idemo na najgore i da nas očekuje najgore. Naravno, nadamo se i molimo se da na kraju neće biti tako, ali eto, onaj trenutak kad nam se dogodi situacija kao preksinoć, kad je u pitanju nešto tako malo ozbiljnije, mi smo spremni na to i tada jednostavno nema mjesta strahu ni panici. Jednostavno odradite svoj posao za koji ste educirani i za koji ste spremni”, objašnjava Marin, koji je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Splitu prije tek nešto manje od dvije godine.

Marin na hitnoj radi 10 mjeseci i misli da bi svaki mladi liječnik trebao proći taj posao

“Ja sam diplomirao u svibnju 2016. godine, završio studij u ožujku prošle godine i vrlo sam se brzo zaposlio na hitnoj u Splitu. Sad već radim otprilike 10 mjeseci u kontinuitetu na hitnoj pomoći, dosad su to bili Split, Dugopolje, Sinj i Vrlika, a sad sam u Divuljama u vojnoj bazi”, govori Marin, koji smatra da bi svaki mladi liječnik trebao proći posao na hitnoj pomoći.

“Po mom mišljenju to je posao koji bi trebao proći svaki mladi liječnik. Ne samo zbog stjecanja iskustva, zbog snalaženja u kriznim situacijama, već i radi izoštravanja jednog medicinskog ispita. Jer, kad vi dođete na teren i imate samo svoje dvije ruke, slušalice i neke minimalne parametre, bez dijagnostičkih mogućnosti kakve postoje u ambulantama i bolnicama, puno toga onda ovisi o vašem znanju i instinktu. I mislim da je hitna savršeno mjesto za izoštriti taj instinkt te za naučiti mnogo toga, pogotovo za one koji su to voljni napraviti”, zaključuje Marin.

Marin je u ovoj intervenciji imao i pomoć kolege, medicinskog tehničara Davora Akrapovića, a porodu su prisustvovali i kapetan posade, natporučnik Sebastijan Trepšić, kopilot natporučnk Tomislav Barbir te tehničar letač nadnarednik Zdenko Kačarić, kao i otac djevojčice. Mama i djevojčica su, nakon svega, dobro.