Pokušao posramiti ženu zbog dojenja u javnosti, a bukvicu mu očitala vlastita majka

Dojenje u javnosti i dalje je tema za raspravu. I dok brojne majke ne vide ništa sporno u tome, 40-godišnji muškarac odlučio je zbog toga posramiti jednu mladu majku, no u tome ipak nije uspio

Fotografkinja Tanja Krstic Radusinovic iz Las Vegasa podijelila je na svojoj Facebook stranici neugodno iskustvo koje je doživjela dok je dojila svog 9-mjesečnog sina na bazenima. Naime, zbog toga ju je iskritizirao 40-godišnji muškarac. Iako je čak bila prekrivena ručnikom dok je dojila bebu, prišao joj je muškarac i rekao kako to ne bi trebala raditi u javnosti.

“Oprostite, dojite li vi to svoje dijete?”, upitao je. Nakon što mu je Tanja potvrdno odgovorila, ozbiljno ju je pogledao i promrmljao: “Mislim kako to ne bi trebali raditi ovdje!” Tanja je, kaže, pomislila kako će se odmah ustati i udariti ga, ali u tom trenutku uskočila je njegova mama koja se nalazila iza njega. Imala je oko 70 godina, niska i mršava žena, ali strašno ljuta, otkrila je Tanja.

‘Nisam znala da sam te tako odgojila, Kevine!’





“Što si to rekao toj mami, Kevine?”, ljutito ga je upitala majka. Prije nego što je uspio otvoriti usta i ponoviti ispalila je “Koji kur*c Kevine?! Nisam znala da sam te tako odgojila, Kevine! Neću razgovarati s tobom sve dok se ne ispričaš! Ja sam tebe dojila sve dok nisi imao 18 mjeseci!”

“Ali nisi mi nikada rekla da si me toliko dugo dojila”, rekao je sin majci koja je opet uzvratila.”Što se tu uopće ima govoriti. To je normalno, Kevine”. Njezin post u kratkom roku prikupio je veliki broj lajkova, no tema je to koja i dalje izaziva burne emocije.

“Previše mama je bilo osramoćeno zbog dojenja”, rekla je Tanja, piše Woke Sloth. “To je posve normalno, ne mogu vjerovati da se odrasli muškarci i žene mogu uvrijediti zbog hranjenja bebe”, zaključila je.

