‘Moja je kćer menstruaciju dobila sa 4 godine, a trenutno je u menopauzi i na hormonalnim injekcijama’

Emily boluje od nekoliko vrlo rijetkih bolesti i poremećaja zbog kojih se razvija mnogo brže od svojih vršnjaka, a njena će vas priča, koju su potpuno iskreno ispričali njeni roditelji, apsolutno šokirati

Emily Dover trenutno ima tek pet godina, a njena priča, koju su javno odlučili ispričati njeni roditelji, mogla bi vas potpuno šokirati. Naime, Emily su se već kad je bila dvogodišnja djevojčica razvile grudi, a sa četiri je godine dobila prvu menstruaciju. Još kao malena beba počela je razvijati snažan tjelesni miris i akne uzrokovane cistama te su joj na leđima, čelu i vagini narasle dlake, a danas je prisiljena prolaziti menopauzu, kao i sve ostale ne tako ugodne nuspojave s kojima se suočavaju od nje mnogo, mnogo starije žene. Njena mama, Tam Dover, za Mirror Online je ispričala kako je njena kćerkica svjesna toga da je drugačija od ostale djece njene dobi, ali posve razumljivo, malena još uvijek ne može razumijeti zašto je to tako.

Tam se prisjetila trenutka kad je Emily dobila svoju prvu menstruaciju te ispričala: “S obzirom na to da je imala problema s odlaskom na WC, u početku je mislila da je slučajno obavila veliku nuždu u gaće, da joj je pobjeglo. Tada sam joj morala dati dnevne uloške, no sve skupa nije trajalo više od jednog dana. Imala je menstruaciju još svega sljedeći dan taj prvi put. No, najtužnije je što ona nije dobila priliku biti malena djevojčica. Puno je prerano morala naučiti kako namjestiti uložak kad ponovno dobije menstruaciju. A kad god se to dogodi, kad dobije menstruaciju, dolazi do nas i govori nam kako njena ‘foo foo’ krvari… Nama je vrlo komplicirano i teško objasniti joj što se događa. Ona je svjesna toga da je drugačija, zna da je mnogo odraslija od djece njene dobi. Vrlo je svjesna vlastitoga tijela.”

S obzirom na to da su ona i njen suprug svjesni toga da će njihova reakcija odrediti kakva će biti Emilyna reakcija, vrlo su pažljivi kad se takva situacija dogodi. “Ne želim da se ona uplaši i pomisli da joj se događa nešto izrazito loše”, dodaje mama.

Liječnici su malenoj dijagnosticirali nekoliko iznimno rijetkih bolesti i poremećaja

Emily, koja danas ima otprilike 45 kilograma, rođena je, kaže njena mama, “savršena na potpuno svoj način.” Ustvari, njena mama tvrdi da je, kad se rodila, Emily čak bila mnogo manja od njene starije braće. No, već nakon tjedan dana stvari su rapidno krenule na gore… Neprestano je plakala, trpjela snažne bolove, nije mogla spavati i također je počela vrlo ubrzano rasti. Sa četiri je mjeseca bila velika poput djeteta od jedne godine, a do svoje je druge godine razvila neke karakteristike koje imaju mnogo, mnogo starije djevojčice, one u pubertetu.

Dvije godine kasnije, nakon što je Emily dobila svoju prvu menstruaciju, liječnici su joj napokon dijagnosticirali Addisonovu bolest, nakon niza specijaliziranih testova i pregleda. No, što ta bolest ustvari predstavlja?

Naime, spomenuti poremećaj se manifestira na način da njena nadbubrežna žlijezda ne proizvodi dovoljne količine steroidnih hormona, a osim toga, kod Emily su se javili i središnji preuranjeni pubertet (čiji naziv zapravo sve govori sam za sebe), kongenitalna adrenalna hiperplazija te poremećaj autističnog spektra, anksioznost i poremećaj senzorne percepcije.

‘Prvi je tjedan njena života bio u potpunosti normalan, no onda se situacija rapidno počela pogoršavati’

“Emily je moje najmlađe dijete i ona je također bila moja najmanja beba prilikom poroda. Imala je otprilike 3,6 kilograma”, ispričala je Tam, koja osim Emily ima još dvoje starije djece, a koja trenutno imaju 20 i 22 godine. “Moje dijete koje sam rodila prije nje prilikom poroda je imalo više od 4,5 kilograma. S Emily je prvi tjedan bio sasvim normalan, no zatim su se stvari jednostavno počele pogoršavati. Nije mogla spavati i trpjela je jake bolove. Emily je u samo sedam dana narasla za četiri centimetra, a to nam se baš i nije učinilo sasvim uobičajenim. No, tada nismo imali pojma, niti mi niti njen liječnik, da Emily boluje od nekoliko različitih i vrlo rijetkih bolesti i poremećaja zbog kojih joj se sve to događalo.”

Naravno, tretmani liječenja njihove kćerkice astronomski su skupi, zbog čega su roditelji novac odlučili prikupljati kampanjom na GoFundMe internetskoj stranici.

Mama je također ispričala kako im je jedan liječnik u početku čak rekao kako malena vrlo vjerojatno samo “doseže svoje maksimalne genetske sposobnosti”, s obzirom da su i ona i njen suprug iznimno visoki, pa ih to ne bi trebalo previše brinuti, no – kao što je i ranije spomenuto, malena je sa četiri mjeseca izrasla poput djevojčice od jedne godine i to nipošto nije moglo biti normalno. “Osim toga, naša je snažna i brižna djevojčica patila i od raznih drugih zdravstvenih problema u tom periodu. Neprestano je bila bolesna i dobivala razne infekcije, a liječnici su to pripisivali činjenici da je Emily odlazila u vrtić s ostalom djecom, s obzirom da smo moj suprug i ja radili, pa je nismo mogli čuvati kod kuće. Emily je tijekom tog perioda i dalje nastavila rasti, a odgovor liječnika je uvijek, ali uvijek bio povezan s time da je vjerojatno u vrtiću pokupila neki virus. No, do svoje je druge godine razvila i iznimno snažan tjelesni miris, što nismo mogli pripisati hrani jer je jela iznimno zdrave i pomno odabrane namirnice”, priča mama.

U početku su stručnjaci tvrdili kako je njeno stanje previše kompleksno za postavljanje konkretne i konačne dijagnoze

Ubrzo se Emily počela žaliti i na bolne grudi te bolove i grčeve u trbuhu. Kad je napunila tri godine, zajedno s roditeljima poslali su je na pedijatrijski odjel za akutne bolesti u Bolnici Wyong, a kad su liječnici napravili hormonalne testove, nalazi su pokazali da se u njenom tijelu nalazi broj hormona kao kod trudne žene, prisjeća se njena mama. “Nešto se opasno pogrešno događalo s našom djevojčicom”, dodaje njena mama. Nakon tih prvotnih testiranja, liječnici su napravili i detaljnije pretrage, tijekom kojih je čak morala biti podvrgnuta sedativima, zato što je njeno maleno tijelo već bilo iscrpljeno do te mjere da joj je i život bio u opasnosti. No, i nakon svih testiranja i pretraga, liječnici su tvrdili kako je Emilyno stanje toliko kompleksno da je vrlo teško dati konkretnu i konačnu dijagnozu.

“Naša je djevojčica očito starila i rasla mnogo brže nego djeca koja su otprilike četiri godine starija od nje. Danas Emily ima pet godina i prema građi tijela je 99 posto sličnija djeci u dobi od osam godina. Također, već je dobila menstruaciju. Uskoro će, zbog svega ovoga, naša kćerkica krenuti na hormonalne terapije, koje podrazumijevaju po tri hormonalne injekcije mjesečno. Jedna takva injekcija košta visokih 1.455 dolara, a zbog njih će Emily zatim ući u menopauzu te će se morati suočiti sa svim nuspojavama s kojima se suočavaju žene u svojim 50-im godinama života. Baš sve medicinske troškove plaćamo sami, a na dane kad je Emily izrazito loše, odlazimo s posla i uzimamo neplaćene slobodne dane kako bismo brinuli o njoj”, dodaje mama.

Emily je, unatoč svemu, i dalje samo malena djevojčica, koja se obožava oblačiti u lijepe haljine, igrati se i trčkarati uokolo. Ipak, i dalje stoji činjenica da joj je vrlo komplicirano otići na toalet bez pratnje roditelja, koji, većinu vremena, kroz sve ovo prolaze potpuno sami, uz pomoć nekoliko bliskih prijatelja. Danas se nadaju da će uspjeti prikupiti dovoljno novca kako bi mogli nastaviti plaćati sve tretmane koji su njihovoj kćerkici potrebni, a napokon im je odobrena i zdravstvena iskaznica kojom će pokrivati određeni dio troškova liječenja.

Emily danas ima pet godina i iznimno je sretna djevojčica. No, uskoro će krenuti u osnovnu školu, a njena se majka boji kako bi se mogao ponoviti scenarij iz vrtića, gdje su je vršnjaci zadirkivali zbog toga što je drugačija od ostalih

Iako se stvari popravljaju i liječenje traje, mama dodaje kako njihova kćerkica i dalje redovito doživljava snažne bolove zbog ubrzanog rasta njenih kostiju, a ponekad se ujutro zna probuditi potpuno oteklih zglobova i gležnjeva. “No, naša je Emily sa samo pet godina iznimno snažna i brižna djevojčica. I unatoč svemu ovome, zaista je sretna. I nama je iznimno posebna”, priča mama, ali i dalje ne može pobjeći od problema koji se s malenom već javio u vrtiću koji polazi.

Naime, ondje su je njeni vršnjaci već zadirkivali zbog njenih problema i činjenice da je drugačija od ostalih, a uskoro će se morati suočiti i s time da je “drugačija djevojčica u osnovnoj školi.” “Postoje mnogi aspekti njenog života za koje je, srećom, još premala da bi shvatila kako će uskoro imati snažan utjecaj na nju. A to će se dogoditi već sljedeće godine, kad Emily kreće u prvi razred osnovne škole, a ondje će se morati suočiti s time da će ona biti dijete koje je drugačije od drugih”, priča Tam.

Ipak, njena se mama zaista nada da će s njenom djevojčicom sve ipak biti u redu te da će se i drugi, koji se možda suočavaju sa sličnim životnim situacijama, pronaći u ovoj priči te da će im, barem na neki način, pomoći.