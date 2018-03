‘Mislite li da je još uvijek nevjerojatno čudno ako je otac taj koji brine o djeci? Evo zašto ste užasno u krivu’

Foto: cellajaneblog / instagram

Jedna se mama prilično naljutila na ljude koji očeve uzdižu u nebesa samo zato što su upravo to – očevi, i samo zato što brinu o svojoj djeci. Odlučila je ukratko objasniti zašto bi nam svima to konačno trebalo postati normalno i zašto ih zbog takvih stvari nikoga ne bismo trebali posebno hvaliti ili to isticati kao nešto revolucionarno

“Moj je suprug otpušten s posla i proveo je tri mjeseca doma sa mnom i s našim klincima. I dok smo, iskreno, bili pod stresom zbog novca, priznajem da je bilo lijepo imati ga uz sebe tijekom dana. Ponekad sam se osjećala toliko dobro što ne moram biti jedini oslonac i jedina osoba koja svojoj djeci ispunjava želje, potrebe i tješi ih. Bila sam gotovo neizmjerno zahvalna svom suprugu i to samo zato što je obavljao svoje osnovne roditeljske dužnosti. Svaki put kad bi netko od naših prijatelja ili članova obitelji došao u našu kuću rekli bi nam: ‘Barem ti Joe sada pomaže s djecom. Zaista si prava sretnica.’

Ma vi to mene zezate, zar ne?

Mislim, da, ja zaista jesam neizmjerno sretna što pored sebe za supruga imam takvog muškarca, ali jedan od razloga zašto ga volim sigurno nije taj što brine o našoj djeci. On je njihov tata. To je njegov posao, baš kao što je i moj kao njihove majke. Kad nije odlazio na posao, da, možda mi je više “pomagao” oko njih u smislu da ih je češće mogao odvesti u školu ili oprati rublje. Ali to je radio upravo zato što su oni njegova djeca. I poželim vrisnuti na bilo koga tko mi još jednom kaže koliko ga je slatko vidjeti kako ih svakog jutra odvozi u školu, kao da je to nešto ekstra specijalno kad to napravi – otac. Mali podsjetnik: Nije.



Treba li nam trofej za to što obavljamo osnovnu roditeljsku zadaću? Hmmm, ne

Ako su ljudi slučajno zaboravili, trenutno je 2018. godina. Ljudi su trenutno ravnopravni po mnogočemu, pa tako i roditeljstvu. Žene nisu jedine koje usred noći ustaju kako bi nahranile bebu, a muškarci nisu jedini koji ujutro odlaze na posao. Sve je više žena šefica, a sve je više onih očeva koji, umjesto posla, odabiru ostati doma sa svojim klincima. I stoga, kad očevi ispunjavaju svoje osnovne roditeljske dužnosti, svijet ih ne bi odmah trebao častiti epitetima ‘Najboljih očeva u Svemiru’. Jer to je, dragi moji, najobičnije sr*nje.

Žene su stoljećima nosile fizičko i mentalno breme vezano uz rađanje djece. Da, mi zaista imamo maternice gdje većina nas odluči nositi djecu, a zatim ih rodimo te onda brinemo o njima. Jesmo li ikada očekivale da će nam netko na temelju toga dati trofej? Ili o tome pisati? Nismo, zato što je u ljudskoj prirodi da brine o svom djetetu. To nije ništa neobično. A ako i vi imate partnere i oni to moraju raditi. Bez da ih se zbog toga posebno hvali ili pak uzdiže u nebesa.

Stoga, da, ja zaista jesam jedna iznimno sretna žena što sam se udala za muškarca koji je ustvari spreman baviti se tim zanimljivim zanimanjem zvanim – roditeljstvo. Ali mu zbog toga ne treba čitava parada ljudi koji će mu danonoćno pljeskati. On jednostavno obavlja tu svoju dužnost zato što to želi, kao što je obavljam i sama. I to je to”, objasnila je mama kratko i jasno za Pop Sugar.