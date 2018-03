Majka je na internetu objavila sliku svoje uplakane kćeri i to iz vrlo važnog razloga: ‘Ovo nikako nije ok’

Foto: Aimee Johnson/Facebook

‘Curice si zbog ovakvih stvari oduzimaju život’

Nasilje djece nad drugom djecom događa se češće nego što mislimo te se uzima zdravo za gotovo jer ‘oni su djeca’. Jedna mama nije više mogla trpjeti zlostavljanje svoje kćeri pa je odlučila sve podijeliti na Facebooku.

Kći Aimee Johnson stalno je kući dolazila uplakana jer su je u školskom busu gnjavili njezini kolege. Nakon što je više puta razgovarala s ravnateljicom o ovom problemu koja po tom pitanju nije napravila ama baš ništa, Aimee je na Facebooku objavila sliku svoje uplakane kćeri da bi pokazala da zlostavljanje ostavlja veće posljedice nego što mislimo.

“Ovo NIJE ok. Moju kći zlostavljaju ista tri dječaka u školskom busu otkad smo se preselili u Louisburg. U četiri mjeseca doživjela je fizičke napade već tri puta. Ne mogu ovo više izdržati! Ovoga puta su joj uzeli bocu s vodom i udarili je njome po glavi. Nazvali su je ružnom i glupom. Prvih dva puta rečeno mi je da je vozač busa sve vidio, a ravnateljica je obećala poduzeti mjere, no to se nije dogodilo! Kontaktirala sam autobusni odjel potpuno bijesna i rekla im da će se ovoga puta to RIJEŠITI, na što su mi rekli da su prošli put poduzeli sve potrebne mjere. Laži! Znam da nisu! Moja kći ne zaslužuje ovo u dobi od devet godina! Naučite svoje sinove da ne tuku žene! Gotovo!

Zbog ovoga curice dižu ruku na sebe! Nema šanse da ću dopustiti da se ovo ponovi. Ako netko u Louisburgu ovo ne zaustavi, obratit ću se medijskim kućama i pobrinuti se da moja kći dobije pravdu koju zaslužuje!”

Roditelji, razgovarajte s djecom

Čini se da su Aimee i njezinu kći itekako čule lokalne vlasti jer je policija odlučila poduzeti korake kako se ovaj užas ne bi ponavljao. Ispostavilo se da prvi incident nije uopće bio prijavljen, a ravnateljica tu nije mogla ništa jer nije niti znala za njega.

“Hvala djetetu koje je zaustavilo vozača autobusa i reklo mu da je moja kći zlostavljana. Ti si pravi heroj tko god da jesi! Također želim zahvaliti vozaču što je odmah reagirao”, napisala je majka.

Što iz ovog svega možemo zaključiti? Da bi roditelji trebali razgovarati s djecom od najranije dobi i naučiti ih da nasilje NIJE ok i nikada neće biti.