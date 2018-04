Foto: Flickr

Bez obzira nosite li bebu u marami ili klokanici, jedino na što trebate paziti je položaj bebe u njoj

I dok mnoge mame život ne mogu zamisliti bez kolica, neke ne mogu bez klokanice jer su iznimno praktične. Vidjeti majku ili oca kako u klokanici nosi bebu koja je okrenuta prema naprijed jedan je od čestih prizora koji možemo vidjeti u šetnji gradom. No, jeste li znale da zapravo na taj način ugrožavate zdravlje vaše male bebe. Iako brojni proizvođači nude takav način nošenja, postoji nekoliko razloga zašto se ne savjetuje nošenje bebe prema naprijed.

Nosite li bebu u klokanici okrenutu prema naprijed uzrokujete joj stres, probleme s kukovima i ozljedu kralježnice, upozoravaju stručnjaci. “Roditelji na taj način bebu izlažu pretjeranoj stimulaciji i vanjskim podražajima, a ujedno mogu ozlijediti svoje bebe”, tvrdi profesorica Cathrine Fowler, navodi Return To Now.

Anksioznost u kasnijoj dobi





“Zamislite da ste vi tako vezani za nečija prsa dok ste u krcatom autobusu, a noge i ruke vise bez kontrole. Ja bih bila užasnuta. Isto tako se osjećaju i djeca”, kaže Fowler.

Tijekom nošenja bebe prema naprijed događa se pretjerana stimulacija, što stvara vrlo stresnu situaciju”, dodaje. “Ne uzimamo u obzir njihovu perspektivu, a to je prilično okrutno prema njima”, dodaje.

Fowler je tijekom 2008. godine provela istraživanje u kojem je došla do zaključka kako takav način nošenja u kasnijoj dobi može dovesti do aksioznosti u kasnijoj dobi. No, djeca koja su u klokanici okrenuta prema roditeljima imaju dvostruko više šanse da na taj način ostvare bolju komunikaciju, da se smiju i pričaju sa svojim roditeljima. I na taj način im je manja razina stresa.

Prema Hip Dysplasia Institutu, klokanice okrenute prema naprijed mogu dovesti do fizičkih oštećenja uključujući displaziju kuka i ozljedu kralježnice. Jednake probleme s kukovima mogu se pojaviti i kod djece koja su u klokanici okrenuta prema roditeljima, ako im noge slobodno vise, rekla je pedijatrica Erika Krumbeck.