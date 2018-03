Jelenu Veljaču razljutili komentari na njezinu Instagram fotku: ‘Ne znam imate li dijete, ali takta i mozga nemate’

Foto: JELENA VELJAČA / INSTAGRAM

Ljudi su je počeli vrijeđati i govoriti da se malena sigurno razboljela jer je ne hrani dovoljno kvalitetno, a Jelena im je odmah odgovorila

Jelena Veljača na Instagramu često objavljuje preslatke fotke sa svojom kćerkicom, pa je jednu takvu objavila i jučer prisjetivši se vikenda kad se malena Lena zarazila virozom (i pritom malo zarazila i nju). Da, znamo da vam sad ovako na prvu baš i ne zvuči kao previše slatka priča, ali stvarno je.

“#TB to the moment kad se Lena ovaj vikend zarazila virozom, gripom ili tom nekom superbakterijom koja tjera moje sinuse da proizvode ekvivalent Nilu u slini…”, napisala je Jelena uz divnu fotku na kojoj ljubi svoju kćerkicu.

Ljudi su ipak našli nešto negativno u cijeloj priči

Ljudi su, ipak, i u ovoj posve nevinoj fotografiji pronašli nešto negativno, pa su Jeleni počeli ostavljati komentare i napadati je da se nedovoljno dobro brine o Leni, pa se zbog toga i razboljela.

“Viroza gripe je rezultat jeftine prehrane i životnog stila. Kvaliteta je očito loša. Na žalost, to će obilježiti njezino zdravlje u budućnosti”, napisala joj je jedna žena, ali Jeleni nije trebalo dugo da joj argumentirano odgovori na ovaj komentar. I gospođa ju je baš pošteno razljutila.

“Ne znam imate li vi dijete, ali takta i mozga nemate”

“Lena je jedino dijete koje ja poznajem koja nikad u životu nije pojelo žlicu kupovne kašice. Apsolutno SVE što je stavila u sebe bilo je kuhano za nju, šećer i sol nije probala do godine dana, dojila sam 15 mjeseci na zahtjev, dan danas jede sve što joj se ponudi od voća, povrća, žitarica, pseudožitarica, ribe (koja nam dolazi iz mora na stol) i mesa (slobodni uzgoj). Čak i moji prijatelji kuhaju za nju na taj način. Pije vodu, biljne napitke (bademovo i zobeno mlijeko) i cijeđene sokove od voća. Spava s nama jer smo pobornici povezujućeg roditeljstva, puno vremena je na moru, a u vrtić ide tri puta tjedno po tri sata radi socijalizacije. I moj muž i ja smo doma s njom s tim da je on bio na porodiljnom. Nosili smo je u Ergu pa u tuli sada. Nije izgubila grama kad se rodila, popila je sav kolostrum, procijepljena je bez reakcija, a svaki put kad bi bila bolesna bila sam svjesna da je to najbolji način da se stekne imunitet na ono što nas okružuje te nisam davala antibiotike za viruse niti histerizirala oko obične viroze. S tim djetetom smo više vani nego unutra, preko ljeta je izlaženo suncu da bi dobila D vitamin i puštamo da se valja u blatu i trči po pješčaniku. Ne znam imate li vi dijete, ali takta i mozga nemate. Jedno je zaj***ncija, a drugo su ovakve trolovske pi**arije koje su mi bile nepodnošljive i kad nije postojao Instagram. Ljudi koji seru iz svojih super prosječnih života drugima koji rade, vesele se, slave život i uživaju ga punim plućima. Iako Lena trenutačno nema ni temperaturu ni gripu, da je i ima smatrala bih da je to normalan dio odrastanja. Kao što smatram ljude poput vas dnom s dna internetske cipele i s guštom vas blokiram. Pa-pa, pozdravite natrag svoj hejterski bezdan u kojem nemate gripu, ali ni ništa drugo od života 😘 #nohatersonthisaccount”, napisala je Jelena.

Što vi kažete na ovo?