Jedna rečenica koju kao roditelj nikada ne biste trebali reći

Iako su naše namjere često najbolje, mnogi roditelji griješe kada izgovore ovu rečenicu: “Moje dijete to ne bi nikada napravilo”

Za roditeljstvo ne postoji univerzalni priručnik. Svaki roditelj odgaja dijete na najbolji način koji zna. Odgovoran je to posao, ali kada znate da ulažete u dijete kako bi izraslo u kvalitetnu osobu onda tako nešto nema cijenu. Iako im u svakom trenutku želimo sve ono najbolje, može se dogoditi da napravimo pogrešku, a da toga nismo ni svjesne. Lako je upirati prstom na tuđe dijete i kriviti roditelje kako su ga loše odgojili, ali ne možete znati što vas možda čeka u životu.

Djeca su samo djeca

Nemojte pretpostaviti da svoje dijete odgajate u sigurnom okruženju ida će se uvijek besprijekorno ponašati te da nikad neće učiniti ništa loše. Djeca su samo djeca, i ne, to nije nikakva isprika za njihovo loše ponašanje. Međutim, djeca nisu sposobna donositi zrele odluke kao odrasli jer su eto, samo djeca. Čak i odrasli nekad ne donose racionalne odluke, a to isto onda očekujemo od svoje djece. Nije pravedno, zar ne?



Možda ste kao majka imale sreće i odgojile ste savršeno dijete, tinejdžera i mladu osobu, ali ako se borite najbolje što znate i možete kako biste bili dobar roditelj, a na kraju ostanete u šoku i nevjerici jer je vaše dijete napravilo nešto neprimjereno, dobrodošli u klub. Neka vas utješi misao kako neke najbolje životne lekcije naučimo upravo iz pogreška koje napravimo. Također, imajte na umu da čak i ona djeca koja su iznimno pristojna i pametna ponekad naprave nešto što od njih ne biste nikada očeklivali, a to u većini slučajeva zapravo ima jako malo veze s načinom odgoja.

Pružite podršku i razumijevanje

Ako ste na teži način naučili lekciju i iz rječnika izbacili rečenicu: “Moje dijete to nikada ne bi to napravilo”, podijelite onda to saznanje i s drugim roditeljima, piše Scary Mommy. Nemojte glumiti savršenu obitelj pred drugima, već budite otvoreni i priznajte kroz kakve ste sve neugodne situacije prolazili.

Podsjetite sve one mame koje misle kako se tako nešto njima ne može nikada dogoditi. Ponavljanje razreda ili nepredvidljivo ponašanje kada uđu u pubertet nisu tako nerealne situacije. Umjesto da obiteljima koje prolaze kroz teško razdoblje kažete kako vaše dijete tako nešto ne bi nikada napravilo, pružite im samo podršku i razumijevanje bez osuđivanja. Jer sve nas dijeli samo jedan trenutak i jedna loša odluka našeg djeteta da nas pretvori u obitelj koju ste donedavno osuđivali. Stoga, sljedeći put samo recite: “To je vrlo lako moglo biti i moje dijete. Reci mi kako ti mogu pomoći”.