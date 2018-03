Iscrpljena si majka? Evo sedam načina kako opet možeš pucati od energije (vrlo brzo)

Foto: Thinkstock

O, da! Moguće je vratiti svu onu poletnost i energiju koja ti je ‘isisana’ zbog svakodnevnih kućanskih obveza, stresa na poslu i brige oko djece. Možda si još skeptična, ali vjeruj nam kada ti kažemo kako postoje jednostavni načini ‘regeneracije’ zbog kojih nećeš više osjećati umor i iscrpljenost kako fizičku, tako i psihičku

Majčinstvo je jedan od najzahtjevnijih poslova na svijetu i znamo koliko to može biti (iako sasvim ispunjavajuće) naporno i stresno. U taj ‘posao’ daješ se sto posto i zbog toga trošiš veliku količinu energije (ne zamjeramo ti), jer majke (većinom) ne znaju za bolovanje. Dužnost zove i kada si prehlađena ili moraš raditi prekovremeno, a doma te čeka još milijun obveza koje moraš ispuniti jer ti si, eto, (nezamjenjiva) majka koja mora biti na raspolaganju cijelo vrijeme. Ali vrijeme je da počneš misliti i na sebe i svoje zdravlje prije nego ‘pregoriš’, piše YourTango. Evo kako.

Vježbaj redovito

Znamo da je teško na kraju dana prisiliti se na bilo kakvu fizičku aktivnost jer bi se najradije ‘mrtva umorna’ srušila na krevet, ali izvuci onaj zadnji atom snage i pokušaj vježbati. Tvoje tijelo povećava razinu energije kada si u pokretu, a pogotovo ako to radiš redovito.

Pij više vode

Znaš koliko je važno biti dobro hidratizirana i to iz više razloga. Ne unosiš li dovoljno tekućine u svoj organizam sigurno ćeš osjetiti manjak energije koja ti treba kako bi izdržala dan i kako ne bi osjetila simptome iscrpljenosti i umora. Što čekaš? Pravac u kuhinju i popij čašu vode.



Naspavaj se

Iako to ovisi od osobe do osobe, prosjek potrebnog sna varira između sedam do osam sati. Pokušaj uspostaviti rutinu spavanja (baš kao što ju imaju tvoja djeca) i drži se toga. Osjećati ćeš se bolje, ali i odmornije.

Hrani se zdravo

‘Jedi kao kralj, ručaj kao princ, a jedi kao siromah’ izreka je koja se prenosi generacijama jer doručak je najvažniji obrok u danu. No, mnoge zaposlene majke svoj doručak često preskaču. Ako tražiš način kako se ‘prisiliti’ na doručak jer ipak trebaš biti i uzor svojoj djeci, opskrbi se zalihom zdravih namirnica kako bi ujutro mogla odmah prštati od energije. Nutricionisti preporučuju banane, orašasto voće poput lješnjaka ili zobene pahuljice s kojima možeš započeti dan.

Postavi si cilj

Kako bi provela jedan dan da imaš više vremena i energije? Pokušaj izdvojiti vremena i maštaj što bi tada napravila. Na komad papira ili u svoj dnevnik navedi sve te mogućnosti i svoje želje koje će ti u konačnici pomoći da se motiviraš i napraviš nešto korisno i zdravo za sebe kako bi vratila natrag svoju izgubljenu energiju.

Prakticiraj opuštajuće vježbe

Joga, meditacija, šetnja i duboko disanje su odlični načini za borbu protiv napetosti i obnavljanja energije. Ne samo da ćeš se osjećati fizički, nego i psihički bolje.

Provjeri svoje zdravstveno stanje

Ako si pokušala slijediti ove savjete (barem dva tjedna), a i dalje se osjećaš iscrpljeno, preporučujemo ti da posjetiš liječnika kako bi mogla pronaći uzrok kroničnog umora, što može uključivati anemiju, probleme sa štitnjačom ili pak dijabetes.