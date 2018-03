Chrissy Teigen otkrila je da se boji postporođajne depresije, od koje je patila nakon što je rodila kćerkicu Lunu

Foto: Instagram

Od postporođajne depresije oboljela je nakon što je 2016. godine rodila svoju prvu kćerkicu, Lunu. Sad se boji da bi joj se mogao dogoditi sličan scenarij

Chrissy Teigen upravo je otkrila kako je zabrinuta da bi i nakon rođenja svog drugog djeteta mogla oboljeti od postporođajne depresije, kao što joj se dogodilo nakon što je 2016. godine rodila svoju prvu kćerkicu, Lunu, piše Marie Claire.

‘Pogledala sam svog liječnika i oči su mi se ispunile suzama’: Chrissy Teigen progovorila o postporođajnoj depresiji

“Bojim li se ovoga i nakon rođenja mog malog dečkića? Bojim se. Ali isto tako znam da sam spremna na to kad god da se dogodi, ako se uopće dogodi. Oko sebe imam savršene ljude. I upravo oni su pokazatelj da oko sebe uvijek morate imati dobre ljude”, ispričala je Chrissy na Create & Cultivate konferenciji nedavno održanoj u Los Angelesu.



Ovoga je puta, tvrdi, spremna, jer oko sebe ima hrpu divnih ljudi punih podrške

sour patch takes new york! A post shared by chrissy teigen (@chrissyteigen) on Jan 26, 2018 at 11:49am PST

Kad joj se postporođajna depresija dogodila prvi put, tada definitivno nije bila nimalo spremna na ono što ju je čekalo. Nije čak bila ni svjesna o čemu se zapravo radi.

“Tada nisam znala da je imam. Znala sam da imam genijalan život, divnog muža, divnu obitelj i sve što mi je potrebno, ali sam isto tako znala da sam ja, osobno, jako nesretna. No, pritom nisam imala pojma zašto je to tako i koji je tome uzrok, mislila sam da to jednostavno tako mora biti. Dobiješ dijete, tužan si, izgubiš te endorfine, tako to jednostavno ide”, dodala je.

“Većinu sam dana provodila na jednom te istom mjestu, na kauču”

A post shared by chrissy teigen (@chrissyteigen) on Jul 24, 2017 at 10:55pm PDT

Nakon što je otkrila o čemu se zapravo radi, za Glamour je prošle godine otvoreno ispričala kako su izgledali ti njeni najgori dani u životu.

“Kad nisam bila u studiju, nisam ni izlazila iz kuće. I mislim – stvarno nikad. Čak ni prst nisam stavila izvan kuće. Kad bi ljudi ulazili pitala bih ih zašto su mokri. Zar pada kiša? Kako bih i znala – svi zastori su mi bili navučeni. Većinu sam dana provodila na jednom te istom mjestu, na kauču, i rijetko kad sam skupila dovoljno snage da odem gore, u krevet. John bi spavao sa mnom na kauču, ponekad i četiri noći za redom. Počela sam ostavljati ogrtače i udobnu odjeću u ostavi kako ne bih morala odlaziti gore kad je John bio na poslu. I bilo je tu puno spontanog plakanja.”