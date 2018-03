Zašto mijenjati formulu koja funkcionira? Angelina Jolie obožava crne haljine, pa smo izvukle neka njezina kultna izdanja

Foto: afp

Od početka karijere do danas gotovo neprestano nosi samo crne haljine, izvukle smo najbolje

Ako ti nešto dobro stoji, drži se toga. Upravo ovakvom nekakvom rečenicom sigurno se vodi i glumica Angelina Jolie, koja, ako si primijetila, otkako je započela karijeru u 90-ima do danas na crvenim tepisima najčešće nosi jedan te isti stil haljine – dugu, crnu, seksi haljinu, obično bez naramenica.

Prije par dana na BAFTA-i se pojavila u crnoj haljini i time jasno izrazila svoju podršku pokretima Me too i Time’s up, a njena nas je haljina neodoljivo podsjetila na onu nezaboravnu crnu haljinu s rasporkom koju je Angie nosila na dodjeli Oscara 2012. godine. No, crne haljine i Angelina vole se odavno.

Pop Sugar je izdvojio čak 20-ak njenih crnih izdanja sa crvenih tepiha tijekom godina, a evo nekih koja su nama najdraža.



Na BAFTA-i prije par dana u Ralph & Russo haljini

Na ovogodišnjoj dodjeli Zlatnih globusa u Atelier Versace haljini

Na premijeri filma Maleficent 2014. godine, ponovno u Versace haljini

Governors Awards 2013. godine

Na dodjeli Oscara 2012. godine u Versace haljini, ‘the’ haljini

Dodjela nagrada SAG 2012. godine u haljini Jenny Packham

Oscari 2009. godine u Elie Saab haljini

Angelina na UN-ovoj gala večeri 2005. godine

Na premijeri filma Gospodin i gospođa Smith 2005. godine

Dodjela Oscara 2000. godine

SAG Awards 2000. godine