Zaljubile smo se: Ova tri najnovija modela tenisica možeš furati na kavu u grad, ali i na trening

Nove kolekcije prekrasnih, ali što je još važnije – funkcionalnih tenisica za svaku od nas

Tenisice su, realno, najudobnija obuća na svijetu i nikakve čizme, balerinke ili nešto treće nas ne može razuvjeriti. Stoga, jedva čekamo toplije vrijeme i nadamo se da će proljeće malo požuriti, jer ima toliko novih modela tenisica koje želimo isprobati, ali je trenutno ipak previše hladno za takve egzibicije.

No, kako su brojni brendovi već naveliko predstavili svoje nove kolekcije i modele za topliju ovogodišnju sezonu, već smo mogle vidjeti kako će određeni modeli biti totalni must-have. Tako imamo ‘ružne’ tenisice, imamo futurističke tenisice, a onda imamo i ova tri nova modela Reebok, Högl i Adidas tenisica koje ćemo nositi i na trčanje i za razne sportske aktivnosti, ali i na posao, na fakultet ili za subotnju šetnju špicom.

Evo koja tri nova modela su upravo stigla kod nas i zašto bi ih možda poželjela proučiti. I, zapravo je potpuno nebitno trebaju li ti tenisice za trčanje, sportske aktivnosti, ležernije ili više chic modne kombinacije, ovi modeli spajaju sve to i svaki od njih prilagođava se tebi i tvojem načinu života.



1. Athleisure u novoj Högl kolekciji

Jedan od glavnih trendova ove sezone je sportska ženstvenost, a Högl u novoj kolekciji donosi pregršt modela koji su osmišljeni upravo tako – istovremeno su sportski i ženstveni, s posebnim naglaskom na udobnosti. Možda ih najbolje opisuje nova popularna riječ athleisure, koja je odnedavna priznata i uvrštena u rječnike.

Znaš li što ovo znači? Athletic + leisure = athleisure

Athleisure je riječ koja se zadnjih godina sve češće koristi u modnim raspravama i odlično opisuje trend u kojem se spajaju sportsko i casual odijevanje. Prava ljepota athleisure odjeće i obuće je u činjenici da je ona udobna, praktična, a u isto vrijeme tako šik i moderna.

No, athleisure je čak i više od jednostavnog trenda, on odražava promjenu načina života, ide ruku pod ruku s povećanom zdravstvenom svijesti, ubrzanom svakodnevicom i opuštenim standardima odijevanja.

Brend Högl je uvijek u korak s trendovima pa su tenisice iz nove kolekcije kao stvorene za urbanu ženu koja u njima može biti na poslu i u slobodno vrijeme.

Lako, lakše, najlakše – Högl

The Cloud iz nove kolekcije oduševit će te prvenstveno zato što su nevjerojatno lagane, a njihov moderan dizajn samo je dodatan plus, jer ćeš ih moći uklopiti u svaki svoj outfit. Izrađene su od mekane kože, a dostupne su u crnoj, bijeloj i boji pudera te u neodoljivim metalik varijantama – zlatnoj, rose gold i srebrnoj.

2. Reebok Freestyle High Bow

Ako si ljubiteljica old school stvari, ovakve Reebokice možda već sad imaš kod kuće, a u novoj su kolekciji predstavljene upravo te, freestyle high tenisice, ali u malo drugačijem i romantičnijem izdanju – s dodatkom preslatke svilene mašne.

Ovo je još samo jedan kultni model kojeg su iz Reeboka odlučili vratiti u novom sjaju, a predstavlja savršen mix prepoznatljivog i novog – svog bogatog nasljeđa i elegantne svilene vrpce.

Prve tenisice dizajnirane posebno za žene

Izvorno kreirane 1982. godine, Freestyle su bile prve tenisice dizajnirane posebno za žene, a idealne za aerobik i fitness ludilo. Freestyle, koji je tada bio Reebokova epska uspješnica s milijunima prodanih primjeraka diljem svijeta, danas, trideset i pet godina kasnije ovaj dojmljivi street style komad ponovno se našao na policama trgovina izgledajući bolje nego ikada.

Dostupne su u tri boje

Ove prekrasne tenisice dostupne su u nekoliko boja; crnoj, bijeloj i boji breskve, a i one su ujedno i sportske i ležerne i elegantne – sve što jedne tenisice danas moraju biti. Trenutno ih možete naći u Shoosteru i ShoeBeDo dućanima po cijeni od 849,00 kuna.

3. UltraBOOST Adidas tenisice koje pomiču granice tehnologije

Ako si velika ljubiteljica trčanja, ove nove UltraBOOST tenisice koje su upravo predstavili iz Adidasa, bit će idealan novi par za tvoje nove, slatke sportske pobjede. Ove su tenisice dizajnirane kako bi pomaknuli granice tehnologije i pružile ljubiteljima trčanja ultimativno trkačko iskustvo, tvrde iz Adidasa.

Tenisice su izrađene uz kombinaciju inovativne tehnologije i nude nevjerojatnu preciznost koraka i savršeno pristaju baš tebi i baš tvom načinu trčanja i svemu čime se baviš.

Uz nove tenisice ide i nova kampanja

Osim novih modela UltraBOOST tenisica, adidas predstavlja i Energy From The Ground Up kampanju, osmišljenu kako bi podupirala i slavila sirove, nefiltrirane osjećaje i energiju koja prati trkača kroz njegovo putovanje – prije, tijekom i poslije trčanja

Nove značajke, tehnološki napredni dodaci i super cijena

Dizajn tenisica donosi nove značajke inspirirane najboljim stavkama prethodnih UltraBOOST modela. Na novim modelima ventilacijski otvori nalaze se na gornjem dijelu tenisice pokrivajući glavne zone znojenja. U kombinaciji s novo razvijenom PrimeKnit značajkom, osmišljenom kako bi smanjila rastezanje te pružila trkačima savršeno pristajanje, nove UltraBOOST tenisice sigurno će pronaći svoje mjesto na ulicama i trkačkim stazama diljem svijeta.

Novi modeli sadrže i tehnologiju Fit Counter integriranu u petu tenisice koja smanjuje pritisak na Ahilovu tetivu te omogućuju potpunu slobodu pokreta. U tenisicama se nalazi i BOOST™ materijal od energetskih kapsula koji pruža veći povrat energije od bilo kojeg standardnog materijala. Ove tenisice trenutno možete naći u svim Adidas shopovima te u trgovinama Running Gate i Tenisice po cijeni od 1.399,00 kuna.