Wedding & Party kolekcija: Velik izbor haljina i maštovitih outfita za nekonvencionalna vjenčanja i zabave

Foto: NAF NAF

Pred nama je sezona vjenčanja i zabava, a svoju modnu viziju za te važne događaje u svom flagship storeu u središtu Zagreba predstavio je poznati francuski modni brand NAF NAF kolekcijom Wedding & Party. Modni brand NAF NAF koji legendarni francuski chic reinterpretira na suvremen i mladenački način, bogatom kolekcijom Wedding & Party obuhvaća veliki izbor haljina i outfita za nekonvencionalna vjenčanja i najljepše zabave. Raskošne haljine s detaljima od tila i čipke, bogate suknje, elegantni sakoi i topovi i fluidne bluze ove su sezone must have.

Nekoliko nijansi bijele nježno u kombinaciji s blijedo ružičastom, bež i raznim pastelnim varijantama su IN, a kombinacije iz kolekcije naglašavaju crveni, plavi i nezaobilazni svečani crni detalji. Kolekciju upotpunjuju originalni i svježi dodaci poput izvezenih torbica, cvjetnih kruna i naravno – šljokica. Na razigranoj modnoj reviji prikazan je i odličan izbor cipela, sandala i elegantnih tenisica.

Komadima iz vesele NAF NAF Wedding & Party kolekcije nisu odoljele ni poznate fashionistice Korana Gvozdić, Antonija Blaće, Ecija Ojdanić i Andrea Andrassy koja je kratko sažela ideju kolekcije: ”Uz ove sjajne komade, svaka će suvremena gradska cura u trenutku postati najcool mladenka, a njezine prijateljice totalno stylish ekipa!”.

Djevojke su uživale u slaganju svojih modnih kombinacija i tako su najavile NAF NAF Yes, I will nagradni natječaj. Budući da je nova Wedding & Party kolekcija stigla u NAF NAF trgovine i spremna je za razgledavanje isprobavanje, ljubiteljice mode će imati priliku sve do 20. svibnja ove godine u svim NAF NAF trgovinama diljem Hrvatske osmisliti outfit po svom izboru, fotografirati ga te fotografiju objaviti na NAF NAF društvenim mrežama. Tri najbolje i najkreativnije fotografije očekuju vrijedne nagrade: 1 NAF NAF total look te 2 NAF NAF party outfita.