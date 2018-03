Vječna modna ikona Kate Moss ima neke od najboljih trikova za pametno kupovanje, evo što možemo naučiti od nje

80ler Angora Kazak Fiyonk İşlemeli S M Beden 70tl #vintage #vintagestyle #vintagefashion #vintageshop #vintageclothing #vintagedress #vintagebag #vintageglasses #vintagelove #vintagestore #vintagelover #vintagestuff #vintageclothes #vintagelook #secondhand #secondhandshop #secondhandindo #ikinciel #ikincielgiyim #ikincielbutik #ikincielkıyafet # #2ndhand #antika #antique #fener #balat #istanbul #turkey #ikincielkıyafet #ikincielmarka #2ndhand #antika #antique #fener #balat #istanbul #turkey4

A post shared by 2nd Hand & Vintage (@ragnrollvintage) on Feb 15, 2018 at 3:59am PST