Iako nije sve u fizičkom izgledu, ne možemo poreći kako je u ljudskoj prirodi da želimo izgledati privlačno. Međutim, iako za to nema magične formule, postoje jednostavni trikovi s kojima ćete to postići

Sigurno imate neke svoje male trikove koji vam pomažu da odlično izgledate u odjeći koju rado nosite. Odjećom možemo prikriti nedostatke i istaknuti ono dobro na nama, ali je potrebno odabrati one ključne komade zbog kojih ćete se osjećati privlačnije.

Modni dodaci koji vam definiraju struk

U tu skupinu modnih dodataka ulazi remen ili korzet koji će bez sumnje vizualno smanjiti vaš struk te ćete tako izgledati privlačnije, piše Who What Wear. No, najvažnije je da se u tome osjećate udobno.

Crvena boja

Crvena je senzualna boja koja odaje dojam da imate samopouzdanja i izgledate seksi. Boje su vrlo moćne, a crvena je vrlo snažna, senzualna i strastvena boja koja privlači pažnju. Na taj način možete dobiti dodatno samopuzdanje, no ako ste jako nesigurne u sebe, sva ta pažnja može imati suprotan učinak.



Visoke pete

Zbog visokih peta dobit ćete par centimetara u visinu i izgledat ćete mršavije. Žene koje su nosile cipele na visoku petu tijekom povijesti smatrane su jako seksi i time automatski više privlačnije. Ali ako niste pobornica visokih peta, nemojte forsirati. Radije odaberite obuću u kojoj se osjećate udobno i samouvjereno.

Mala crna haljinica

To je jednostavna i čarobna formula u kojoj će se gotovo svaka žena osjećati privlačno. Za razliku od crvene, crna haljina je profinjenija. Nije toliko povezana sa seksom kao crvena i ne odvlači veliku pozornost. Takva haljina je idealna za manje ekstrovertirane osobe.

Suknja s visokim prorezom

Pokažete li noge možete izgledati atraktivnije. No opet, sve zavisi o vašoj razini samopouzdanja. Ako ga baš i nemate, teško da će vam takav komad odjeće pomoći.