TARA fashion je svojom prvom službenom kampanjom svima čestitala Uskrs

Foto: Tomislav Valent/TARA FASHION

Žene su sinonim novog rođenja, plodnosti i života, poput Ištar, babilonske božice plodnosti i ljubavi koja je u zemaljskom obliku prikazivana kao zec – TARA fashion je upravo ženama prvenstveno svojom prvom službenom kampanjom poželjela čestitati Uskrs

Pri kreiranju TARA kolekcije, inspiracija su bile žene svih profila i životne dobi te njihov stvarni život. U kampanji se nalaze i djevojke i žene koja ne pravi pogled i nemaju baš mnogo sličnosti, no svaka od njih kroji svaki svoj dan i vizualnu sudbinu. Pogotovo sad, kad su opterećene raznim izazovima i utjecajima okoline, karijere, obitelji i društvenog života. Ipak, zavodljivost i stil su i dalje nešto što se očekuje. Stoga su kao dodatak stylingu na fotografijama dodane zečje uši, koje na pomalo ironičan način propitkuju upravo tu ulogu žene u današnjem društvu, koja pored svih ‘moraš’, istovremeno treba biti i zavodljiva. Modeli su Branka Habek i Zvona Vučković, pripadnice zlatnog doba modelinga, Zagrebačke modne scene, koje i dalje zrače svojom svježinom i šarmom, Vedrana Linardić, Valentina Kuzmić, Lorena Kovač, Sara Dobranić te djevojke iz direkcije Kraljice Hrvatske. Nakit u kampanji dio je kolekcije TJ Jewellery Studio koji prati TARA fashion na svim važnijim projektima, svojim unikatnim i ručno rađenim komadima hrvatskog dizajnera nakita Tomislava Janičića.

Malo više o TARI

TARA fashion domaći je brend koji nekoliko godina gradi put do publike – prvenstveno zaposlenih žena čije odjevanje mora zadovoljiti kriterije dnevno prihvatljivih uredskih kombinacija. Uz to, treba im se pružiti mogućnost za izgradnju osobnog stila. Dodatni izazov u kreiranju odjeće za svaki dan jest i široka ponuda dostupnih proizvoda. TARA je svoju filozofiju gradila na takozvanom slow fashionu, kreirajući komade koji će biti u uporabi više sezona, kvalitetom i dizajnom, u materijalima koji podnose održavanje i svakodnevnu uporabu, a rađeni su u vlastitoj proizvodnji, kojom se trudi očuvati radna mjesta i domaću modnu industriju spasiti od nestajanja. Večernja moda, u znaku branda TARA, značila bi odmak od klasičnih svečanih komada, koji naglasak stavljaju na blještavilo i siluetu, te se radije pozabavila rješenjima koja su istovremeno klasična i profinjena, ali i nosiva u svakodnevnom životu, kombinirajući komade iz kolekcije, ovisno o prigodi. U krug svojih suradnika, Marija Fresl, diplomirana konstruktorica odjeće, koja je aktivno u modnom biznisu preko 20 godina, prije godinu dana uključila je Viktora Dragu, domaćeg modnog stručnjaka kao kreativnog direktora na kolekcijama, kako bi dodatno definirao potpis branda te ga približio ciljanoj publici i pripremio za nastup na stranom tržištu.



Glamuru sklona klasika, najčešće večernja i svečana odjeća ili pak avangarda, preplavili su tržište u najrazličitijim formama, gubeći pri tom na svojoj autentičnosti. Upravo su ta dva stila polarizirala scenu, tako ćete, ustvari, avangardni stil prepoznati kao onaj koji nose arhitektice, odvjetnice ili žene umjetničkih zanimanja, dok će onaj komercijalniji biti namjenjen uredskim poslovima, marketingašicama ili ženama u javnim poslovima. Upravo je tu TARA našla prostor koji treba popunu. Naime, neke žene vole mijenjati svoj stil odijevanja ovisno o prilici, raspoloženju ili dobu dana ili godine. Klasični komadi, sa zanimljivim detaljima i dizajnerskim rješenjima, kombinirani, definiraju stil, koji mogu smatrati svojim.

Širina kolekcije koja se predstavlja do četiri puta godišnje, kroz stalne nadopune, jedna je od prednosti i izazova u zadanom tempu predstavljanja noviteta iz radonice TARA fashion. Naravno, razlog tome leži i u vlastitom proizvodnom pogonu, koji je dugi niz godina izrađivao modele manje više svih domaćih te velikog broja stranih modnih imena. TARA fashion, jedan je od malobrojnih domaćih brandova koji se bavi proizvodnjom odjeće te je plasira širom Hrvatske, na preko deset lokacija. Dostupnost kolekcije svim klijenticama, bez obzira na geografski položaj, još je jedan uvijet koji, smatraju, zadovoljava ideju uspješnog poslovanja. Za zahtjevnije klijentice, bez obzira na konfekcijske veličine, prilagođavaju komade iz kolekcije u direktnom kontaktu s timom koji će sugerirati najoptimalnija rješenja na zadovoljstvo klijenta. Domaći modni proizvod namjenjen široj publici, po prihvatljivim cijenama, kvalitetom i dizajnom s kojima konkurira bilo kojem stranom brandu, strategija je branda. No istovremeno, serije su dovoljno male, kako ne biste susretale vlastite klonove u svakodnevnim situacijama. Kreativna razmišljanja i razvoj poslovanja, dovela su i do lansiranja nove linije pod nazivom MONOCHROMATIC, koja se bavi razvojem dizajna i kreiranjem malih linija za posebne prigode, od onih definiranih strukovnim zakonitostima, kao što su dizajniranje posebnih uniformi, do sportskih linija te eksperimentalnom scenskom i svečanom odjećom.