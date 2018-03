Prugice su neizostavne i zimi: Nevena Rendeli voli ih kombinirati na široke suknje, a evo što se nudi po dućanima

Tko je bio najsretniji veceras @envyroom? Ona koja je pobjegla na dva sata van 😜😜 . . . . #fashion #style #momsnightout #party #winter2018 #vanipadasnijegajausandalama ☃️☃️☃️

A post shared by Nevena (@nevenarendeli) on Feb 12, 2018 at 12:56pm PST