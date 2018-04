U specijaliziranom modnom dućanu za punije žene Ulla Popken aktualni trendovi – cvjetne tunike i haljine, boho tunike, traperice i poslovne tamnoplave kombinacije- dostupni su u veličinama od 42 do 60

Proljetni hitovi stigli su u dućane: cvijeće cvjeta na haljinama, pruge idu u svim smjerovima, žuta boja blješti s tunika, a traperice se ponovno nose u kombinaciji s traper jaknama. U većini dućana aktualne trendove u odijevanju mogu pratiti žene koje nose odjeću do broja 42, ali što je s onima koje su primjerice konfekcijski broj 48? Vrijede li i za njih ista modna pravila? Odgovor na to pitanje potražili smo u specijaliziranom dućanu za punije žene Ulla Popken te se ondje uvjerili da ljepota (i modni trendovi) ipak ne poznaju veličinu.

Trend 1

Šareni uzorci u poslovnom okruženju

Sudeći prema proljetnoj kolekciji Ulle Popken uredi će biti prepuni – optimizma. Naime, jedan od trendova koji smo pronašli u ovom specijaliziranom dućanu za punije žene su šarene tunike i košulje koje se sjajno kombiniraju s jednobojnim hlačama.

Više boja + printevi + damski kroj

Stilistička ideja: Šarenu tuniku s tričetvrt rukavima nosite uz tričetvrt jednobojne hlače i salonke u boji. Ovom igrom dužina i boja modno će profitirati svaka poslovna žena

Šoping lista

Trend 2

Plava modna pravila

Tamnoplava boja ovog se proljeća nalazi u gotovoj svakoj trendi kombinaciji, a dizajneri brenda Ulla Popken su u toj boji (ili s naznakom nje) izradili tunike, košulje, hlače i haljine dostupne od konfekcijskog broja 42 do 60. S obzirom na to da je riječ o elegantnoj nijansi koja se može nositi u svim prigodama – od poslovnih do ležernih, ne čudi podatak da poslovne žene u svom ormaru imaju više od 70 posto odjeće u tamnoplavoj boji.

Cvijeće + geometrijski uzorak + prozračni materijali

Stilistička ideja: Osim u uzorcima – cvjetnim i geometrijskim, tamnoplava je nezamjenjiva i u kombinaciji s jarkim bojama. Ove je sezone najpoželjnije plavu kombinirati sa žutom

Šoping lista

Trend 3

Moderna na poslu, ali i u večernjem izlasku

Sve je više onih situacija kada žene s posla jure na neko večernje događanje – privatno ili poslovno. U tom životnom tempu mora je pratiti i odjeća koja se izborom krojeva, boja i materijala može doslovce nositi od jutra do sutra. U tome, dakako, veliku ulogu imaju materijali od koje je odjeća izrađena. U proljetnoj kolekciji Ulle Popken pronašli smo kul stvari od ugodnih i prozračnih materijala koji se ne gužvaju.

Asimetrični krojevi + klasične nijanse + elastični materijali

Stilistička ideja: Tunika Ulla Popken u uredu se može nositi uz crne hlače i salonke, a u ležernom večernjem izlasku uz traperice i tenisice

Šoping lista

Trend 4

U boho stilu

Sitno cvijeće cvjeta na tunikama od organskog pamuka, kardigani u prirodnim bojama ležerno prate liniju tijela, plavi udobni jeans ponovno se nosi s traper jaknama i špagericama… Izgleda da ljeto stiže. Zaljubljenice u boho stil koje su punijeg stasa, ove trendi ležerne komade mogu pronaći u dućanima Ulla Popken u Rijeci, Splitu, Zagrebu i Osijeku.

Traper + printevi + pamuk

Stilistička ideja: Igrajte se dužinama – uz kratku traper jaknu nosite dugačku tuniku, a uz dugački kardigan, kratku majicu

Šoping lista

Sadržaj je nastao u suradnji s brendom Ulla Popken.