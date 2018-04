Senzacija u Zagrebu: Otvorio se dućan s najljepšom i najkvalitetnijom odjećom u gradu, evo gdje se nalazi i kakve divote nude

Nekadašnja Galleria Importanne postala je bogatija za trgovinu u kojoj žene svih godina mogu pronaći nešto za sebe

Ima neka tajna veza između Hrvatica i talijanskog modnog dizajna. Naime, još od 80-ih godina kada se hodočastilo u šoping u Trst, Hrvatice su slabe na glamurozne talijanske modne marke, njihove hrabre spojeve boja i uzoraka, ženstvene krojeve i vrhunske tkanine. Stoga će naše šminkerice oduševiti činjenica da je nedavno u prizemlju zagrebačkog Galleria Business Centra (nekadašnja Galleria Importanne) otvorena talijanska modna oaza – dućan Giorgia&Johns. Prvi smo otišli provjeriti što tamo zanimljivo ima.

Pokret protiv modnih klonova

Osim što je riječ o novom brendu na našem tržištu (a u posljednje vrijeme ne dolaze nam tako često), otvorenje ovog novog dućana može se promatrati i kao pokret protiv modnih klonova nastalih zbog toga što više-manje sve žene nose iste kombinacije dostupne u modnim trgovinama globalnih igrača na street style sceni.

Jedan od boraca za individualizaciju stila je Zagrepčanka Danijela Hasanović, vlasnica dućana Giorgia&Johns (brend je nastao u Bologni prije deset godina) te butika Attimo, Le Chic i Diva Concept Store. Tako da je riječ o poduzetnici koja živi za i od mode te daje sve od sebe kako bi se mali dućani i butici vratili u naše živote.

‘Želim da žene budu posebne’

“Velika sam obožavateljica mode, ali i mrziteljica unificiranog stila. Tako da je moja misija omogućiti ženama da budu posebne, što se odjeće i modnih detalja tiče. Prvi butik Attimo sam otvorila 2014. godine u Vlaškoj ulici, godinu dana iza toga otvorila sam Le Chic i Diva Concept Store, a nedavno mi se otvorila mogućnost da otvorim butik Giorgia&Johns u Galleria Business Centru”, ističe.

“Kada sam s partnerima iz Italije razmatrala lokaciju za novi Giorgia&Johns odlučili smo da će upravo ovaj centar biti savršeno mjesto”, kaže Danijela Hasanović, majka dvoje male djece, čije je svaki radni dan dinamičan i uvijek drugačiji. To je stoga što je u opisu posla vlasnice dućana mnogo toga: od vizualne prezentacije dućana, kako bi se što bolje prezentirali modni trendovi, preko narudžbi novih modela i brige o stalnim kupcima, do sastanaka i rješavanja mnogih – poslovnih i privatnih – dnevnih obveza.

Giorgia&Johns mogu nositi i mlađe i starije žene

“Osobno volim nositi ženstvene i pomalo hrabre odjevne kombinacije. Sa sigurnošću mogu reći da moj modni život nikako nije dosadan. S talijanskim brendom Giorgia&Johns, koji osobno obožavam, surađujem već godinama, pa su njihovi modeli bili uključeni u ponudu dućana Attimo i Le Chic”, kaže.

“Kako sam kroz godine uvidjela da se našim kupcima sviđa i da, iako se radi o mladenačkim modelima, odjeću s potpisom Giorgia&Johns i modne detalje mogu odlično kombinirati i ozbiljnije gospođe odlučila sam taj brend dodatno istaknuti – kroz otvaranje monobrend dućana”, priča zagrebačka poduzetnica te ističe kako je Giorgia&Johns odjeća namijenjena samouvjerenoj i dinamičnoj ženi s jakim identitetom. A takva je upravo i Danijela Hasanović, koja se pokazala vrlo uspješnom i kao ambasadorica brenda koji je dovela u Zagreb.

‘Riskirajte i nosite nešto što nikada niste’

“Kada je stil u pitanju, vodim se onom starom – nikad ne reci nikad. Mislim da u modi treba uživati i da ponekad treba riskirati i nositi ono za što biste možda pomislili da to nikad ne biste odjenuli. Ali ako se radi o dobrom komadu…”, kaže vlasnica dućana Giorgia&Johns koja je na našem ekskluzivnom snimanju zabljesnula u hit proljetnim komadima kao što su glamurozna žuta haljina na prugice, bluza s mašnom u kombinaciji s trapericama, seksi negliže haljina…

‘Zbog posla stalno sam na relaciji Zagreb-Bologna’

Zbog posla 38-godišnja Danijela često putuje u Italiju gdje bira komade zbog kojih će se Hrvaticama uvelike popraviti stil. Pa kakav je osjećaj biti okružen s tolikom ponudom tako divnih stvari?

“Uvijek sam posebno uzbuđena kada se spremam ići na put po novu kolekciju. U pravilu nam nova roba dolazi svaki tjedan, a u Bolognu putujem svakih 15 dana. Kada uđem u showroom Giorgia&Johns, osjećam se kao dijete u slastičarnici. Najčešće imam želju uzeti sve što je izloženo, ali s obzirom na to da imam određeni budžet usmjerena sam da uzmem one najbolje komade. I da, uvijek u glavi imam stalne klijentice i pokušavam njih vidjeti u nekom modelu. Tipa, ovo je super za Mariju, ovo za Branku… Uvijek sam presretna kada dobijem povratnu informaciju od klijentica kako su zadovoljne modelima ili kako su ih primijetili na poslu ili domjenku. To me puni energijom i daje volju za radom i onda se lakše izdrže i organizacija puta i čuvanje djece”, priča Danijela koja, moglo bi se reći, ima uvid u modne ukuse Hrvatica. Tako ističe da najčešće kupuju haljine te da poput svjetskih šminkerica obožavaju jarke boje i cvjetni uzorak.

Producirano u radionici TG Studija, Telegramove in-house agencije za nativni marketing, u suradnji s Giorgia & Johns i po najvišim uredničkim standardima Telegram Medije.