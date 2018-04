Pet kombinacija s trendi natikačama koje su modni must have

Foto: guliver / topshop / zara / mango

Pet fora modela natikača koje ćemo rado nositi ovog proljeća i ljeta

Sjećate se kad su prije par godina postale popularne one kožne Gucci natikače s krznom? Pa su se mnogi zgražali jer “ružniji komad obuće nisu vidjeli u životu”, dok su ih neki ponosno nosili u najrazličitijim modnim kombinacijama. A onda su, ubrzo, natikače postale must have komad u proljetnim i ljetnim mjesecima i danas ih nosimo gotovo uvijek i posvuda, a modeli su sve ljepši i ljepši.

Tako je hrpa brendova, od high street pa do naših, izbacila ili upravo izbacuje najnovije hit kolekcije, u kojima su se našli i neki ozbiljno slatki i, što je još važnije, nosivi modeli natikača za proljeće i ljeto, a uz to je super što su cijene većinom stvarno prihvatljive, a kvaliteta odlična.

S obzirom na to da ovaj trend natikača očito ne misli tako skoro otići, odlučile smo se malo inspirirati i složiti vam nekoliko fora kombinacija na koje možete isfurati ovih pet proljetno/ljetnih modela natikača. Pa, evo kako bismo ih mi najradije iskombinirale i kako smo mi to zamislile. Biste li i vi nosile ove kombinacije? Kako vam se sviđaju?



1. Kombinacija s crnim natikačama na vezanje

Crne natikače na vezanje, Guliver, 580,00 kuna

Mom fit svjetle traperice, Zara, 199,90 kuna

Goonies kratka majica, Zara, 119,90 kuna

2. Kombinacija sa žutim natikačama s mašnom

Natikače s mašnom, Guliver, 590,00 kuna

Prugasta midi haljina u stilu košulje, Mango, 249,90 kuna

3. Kombinacija sa ciglastim natikačama sa zakovicama

Ciglasto crvene natikače sa zakovicama, Guliver, 680,00 kuna

Široke crne hlače do gležnja, H&M, 74,06 kuna

Top na tanke bretelice, H&M, 111,13 kuna

4. Kombinacija s natikačama na petu

Natikače na petu, Guliver, 750,00 kuna

Crna traper suknja, Topshop, 254,76 kuna

Košulja spuštenih ramena, Topshop, 271,75 kuna

5. Kombinacija s pastelnim pink sandalama s mašnom

Natikače s mašnom, Guliver, 590,00 kuna

Lepršava midi suknja na prugice, Bershka, 129,90 kuna

Bluza s čvorom, Bershka, 99,90 kuna