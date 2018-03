Net-a-Porter slavi žene ekskluzivnom linijom dizajnerskih majica, a svi prihodi od prodaje idu u humanitarne svrhe

Foto: net-a-porter

Sva sredstva od prodaje ovih majica bit će donirana organizaciji Women for Women International

Povodom Međunarodnog dana žena koji se obilježava 8. ožujka, online stranica za kupnju luksuznih modnih komada izbacila je ekskluzivnu i limitiranu liniju majica s natpisima u suradnji sa šest slavnih dizajnera, a sva će sredstva od prodaje istih otići u fond ogranizacije Women for Women International, piše Harper’s Bazaar.

Kolekcija se sastoji od šest bijelih t-shirt majica koje su dizajnirali redom Stella McCartney, Ganni, Off White, Bella Freud, Rosie Assoulin i Chloé, a svaka majica i svaki natpis na njoj predstavlja dizajnerovo viđenje osnaživanja i slavljenja žena i ženske moći.

I svatko od dizajnera objasnio je zašto je koristio baš određene motive ili baš određeni natpis u dizajniranju ovih iznimno posebnih modnih komada. Evo što su rekli neki od njih.



Chloé – drevni simbol prenesen u današnji kontekst

Kreativna direktorica modne kuće Chloé, Natacha Ramsay-Levi, rekla je kako je ovo simboličan način ukazivanja na zajedništvo žena i ženstvenosti. “Prepoznavanje i individualnosti i posebnost žena bila je moja misao vodilja kad sam napravila svoju prvu kolekciju za Chloé. I upravo to navelo nas je da ovoga puta iskoristimo ovaj cikladski totem, simbol koji je stariji od četiri tisućljeća, ali je i dalje itekako prepoznatljiv. Htjela sam poruku tog simbola prevesti u čast Međunarodnog dana žena, pa sam ga u zlatnoj boji uključila na prednji džep t-shirt majice, dok sam kao dodatak na rukavu stavila zlatni ring. Zajedno, ovi detalji predstavljaju moć stvaranja života koja leži u svim ženama.”

Bella Freud – Love for you

Dizajnerica Bella Freud svoju je inspiraciju pronašla u snažnoj moći ljubavi koja ujedinjuje. “Ljubav nas povezuje, ljubav je uključiva. Ljubav nam otvara srca i misli kako bismo prekoračili vlastite granice”, izjavila je.

Ganni – Girls, girls, girls on top

Ditte Reffstrup, kreativna direktorica modne kuće Ganni, rekla je da njezina ‘Girls on Top’ majica predstavlja i dobar humor i slavljenje žena u isto vrijeme. A ovu je majicu, kaže, dizajnirala za: “Sve genijalne djevojke i žene koje uvijek hrabro koračaju naprijed i koje ne žele dopustiti da ih se stopira samo na osnovu njihova roda.”

Rosie Assoulin

Rosie Assoulin objasnila je da je njen natpis Do It For Grandma, ispisan na nekoliko različitih jezika, inspiriran snažnim osjećajem zajedništva žena u njenoj obitelji te svime onime čemu su nas nas naučile i čemu nas uče naše mame i bake. “Ja sam bila inspirirana svojom bakom, koja je govorila hrpu jezika i živjela u mnogim zemljama svijeta. Svako ju je njeno iskustvo odvelo na neko novo i neistraženo mjesto, a njena su mudrost i iskustvo neprocjenjivi. Ono što su naše bake proživjele, i povijesno i osobno, veoma je inspirativno, a jednakost za koju se mi danas možemo boriti za njih je tada većinom bila nedostižna”, ispričala je dizajnerica.

Sva sredstva idu u fond organizacije koja se već 25 godina bori za prava žena i okončanje siromaštva u ratom pogođenim državama

Net-A-Porter će sva sredstva od prodaje ovih majica donirati Women for Women International, organizaciji koja je u svojih 25 godina postojanja pomogla više od 462 tisuće žena u osam ratom pogođenih država, i kojima je od samog osnutka cilj prekinuti siromaštvo i boriti se za njihova prava i prava svih žena svijeta.

I da, moramo za kraj reći koliko nam je neviđeno drago da se pokreću ovakve i slične inicijative upravo zbog svega onoga što one predstavljaju i za što se bore. Da!