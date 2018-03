Najava događaja: Novu kolekciju Twinsa moći ćemo vidjeti uskoro na pisti BIPA FASHION.HR-a

Foto: Daria Cikač/Twins

Dizajnerski dvojac Twins ove će se godine pridružiti brojnim drugim renomiranim domaćim dizajnerima na pisti BIPA FASHION.HR-a

Twins je hrvatski modni brend koji publiku oduševljava svojim viđenjem novog chic stila s retro prizvukom, a novu će kolekciju predstaviti, pod pokroviteljstvom trgovačkog lanca CCC, u mjestima iz kojih potječu i za koja ih vežu prve uspomene.

U vječnu temu, Slavoniju, ove se sezone upleo i afrički kontinent. Proljetno – ljetna kolekcija Twinsa donosi viziju slavonskog safari looka, a kao i uvijek do sada, dvojac novim kreacijama želi ispričati svoju priču te poslati poruku, jer modu smatraju odrazom vremena u kojem žive. Domagoj Štimac i Damir Begović, koji se kriju iza popularnog branda u novoj kolekciji predstavljaju bezvremenske komade, a posebnu su pažnju posvetili detaljima na koje su utrošeni sati i sati ručnog rada te koji podsjećaju na originalne slavonske materijale i uzorke.



“Pri stvaranju ovih kreacija na umu smo imali činjenicu da želimo stvarati komade koje će djevojke i žene voljeti zauvijek, a budući da smo obojica podrijetlom Slavonci i da nam je Slavonija u krvi, kao takva je neiscrpna inspiracija u svakom segmentu kreativnog stvaranja”, objašnjavaju pozadinu novih kreacija.

Uvijek dosljedni eksperimentiranju s bojama, uzorcima, krojevima i kombinacijama, kako bi uvijek iznova iznenadili publiku, prije nadolazećeg BIPA FASHION.HR-a pokazali su mali dio najnovije kolekcije s retro prizvukom. Nastavljajući u svom prepoznatljivo razigranom stilu, kolekcija za proljeće/ljeto 2018. zaživjela je u zagasitim, safari bojama.

Talentirani dizajnerski duo nove generacije svoju će slavonsko-afričku avanturu ispričati u četvrtak, 22. ožujka u paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma. Uz dobro poznatu lokaciju, ove sezone tjedan mode BIPA FASHION.HR održat će se na još dvije lokacije, u Gliptoteci HAZU i Muzeju suvremene umjetnosti. Od 15. do 24. ožujka nastupit će brojna poznata dizajnerska imena: Ivica Skoko, Robert Sever, I-GLE, BiteMyStyle by Zoran Aragović, Arileo, koji ove sezone obilježava 15 godina branda, Marina Design, Klisab, Anthony Avangard, Morana Krklec, Price on Request, Ivana Janjić, Jelena Holec, Marijana Cigić, Unaesthetik, Mates i Mateyaneira.