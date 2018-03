Na Net-a-porteru našle smo najčudniji ‘remen’ od trapera: Ne znamo čemu se više smijemo, izgledu ili cijeni

Foto: Net-a-porter

Je li ovo novi krik mode ili samo dobra šala?

Obožavamo modne dodatke, a jedno od najdražih svakako je neobično i posebno remenje. Remen možemo uklopiti u svaki look – na hlače, haljine, suknje, tunike i uvijek će dobro izgledati. Osim onih klasičnih, još su nam draži neki s uzorcima, metalik ili s raznim printevima.

Još jedan modni ‘hit’ iz Asosa: Ovoga puta predstavili su traperice s ogromnim remenjem i opet smo bez teksta





Sve u svemu, volimo ih nositi i ne želimo bez njih, ali bez jednog kojeg smo pronašle na webshopu Net-a-porter itekako možemo. Opisan je kao remen od trapera, ali kao što se vidi iz priloženog, ovakav modni dodatak lako možemo napraviti od starih traperica.

S obzirom da je 2017. bila godina modnih katastrofa, mislile smo da će 2018. biti nešto ‘smirenija’, ali čini se da to neće biti slučaj. Zadnja katastrofa bile su hlače s remenjem s Asosa koje izgledaju kao da su stvorene za scenu iz Pedeset nijanse sive u ‘sobi za igru’,a one koje su nas potpuno šokirale su one koje ne prekrivaju ni guzu ni međunožje jer im je gornji dio s donjim spojen lancem.

Prvi ludi trend u 2018.: Asos ima traperice koje ne prekrivaju ni guzu ni međunožje

Ova katastrofa nešto je blaža, ali najsmiješnije od svega je cijena ovog famoznog komada – ni manje ni više nego 300 eura, što je oko 2.250 kuna. Sada kada smo se prestale smijati, zanima nas biste li vi nosile ovako nešto?