LETSDENIM: Stiže treća kolekcija Heidi Klum i Lidla s pristupačnim cijenama i otkačenim modelima za sve žene i djevojčice

Foto: Lidl

Kako bi razbili monotoniju i sivilo zimskog ormara, jarke boje i raznolike varijante trapera iz kolekcije #LETSDENIM odigrati će ključnu ulogu i unijeti svježinu u tvoje svakodnevne kombinacije

Povodom Međunarodnog dana žena Heidi Klum i Lidl razveseliti će sve ljubiteljice veselih boja i mnogobrojnih kombinacija trapera. Treću zajedničku ‘Esmara by Heidi Klum’ ograničenu kolekciju #LETSDENIM krase jednostavni krojevi, upečatljive boje i raznolike varijante trapera. Ženska kolekcija sastoji se od čak 20 dijelova, a možete je pronaći od 8. ožujka u svim Lidlovim trgovinama, i to u rasponu cijena od 11,99 do 199 kuna. Prilično smo uvjerene da će se kolekcija zbog pristupačnih cijena i otkačenih modela razgrabiti u trenu.

Bezvremenski komadi trapera razveseliti će i one najmlađe. Naime, kolekcija po prvi puta sadrži i zasebnu liniju za djevojčice. Otkačene tregerice, maštovite jaknice, zanimljive traperice te traper haljinice samo su dio bogate kolekcije koja se sastoji od devet dijelova i dostupna je već od 88 kuna.





”S trećom ‘Esmara by Heidi Klum’ kolekcijom predstavljamo Lidl Fashion week na raznovrsne načine i dodatno ga razvijamo. Svježe kombinacije trapera iz #LETSDENIM kolekcije nude puno mogućnosti, a posebno nas veseli što su po prvi puta dostupne i za djevojčice“, istaknula je voditeljica Sektora korporativnih komunikacija Marina Dijaković.