Legendarne hrvatske manekenke ponovno na sceni: Na Zagrebačkom velesajmu u sklopu proslave 20 godina sajma Beauty and fitness predstavljen projekt FFFZ

Foto: Tomislav Valent, Viktor Drago

Modne su revije u Hrvatskoj, posebice unazad zadnjih desetak godina, postale izuzetno popularan način zabave, te je popis dizajnerskih imena koja trenutno izlažu svoje kolekcije na raznim događanjima ravan velikim svjetskim modnim velesilama

Situacija u stvarnosti, posebice što se samog poslovanja tiče, a moda bi prije svega to trebala i biti, više je nego poražavajuća. Tek nekoliko imena i brandova za sebe može reći da posluje s uspjehom, a malo njih kako sa sigurnošću gledaju u budućnost. Naime, ozbiljno bavljenje modom više je od prikazivanja kolekcije e za sobom nosi sate i sate u radionama, borbu s dostavom materijala, borbu s rokovima isporuke, plaćanjima i tako u nedogled. Glamurozna izvana, moda je više nego težak kruh u stvarnosti, a trenutak medijske slave često bude zasjenjen susretom sa stvarnošću. Ne čudi stoga što su posjetitelji modnih revija u posljednje vrijeme uglavnom studenti, mlađa populacija koja se pretežno odjeva u tzv. high street brandove, a nastupaju redom neafirmirani dizajneri pod nazivnikom mladih nada te dizajneri koji uživaju u medijskoj slavi. Oni još uvijek nemaju iza sebe uhodano poslovanje, a kolekcije su često puta preslika trendova sa stranih pista.

Poznatija imena, posebice ona nastala u posljednih petnaestak godina, odustala su od revijalnih načina promocije

Iako ne previše poznat posjetiteljima modnih događanja, brand TARA, unatoč nimalo blistavoj situaciji u domaćoj modi, postoji već nekoliko godina te je prisutan na prodajnim mjestima diljem Hrvatske. Veliko iskustvo Marije Fresl, diplomirane konstruktorice koja je u modi već deset godina te se bavila uslugom šivanja za većinu poznatih imena domaće mode i neka zvučna imena strane mode, ponukalo ju je da sama pokrene brand. On će odgovoriti na potrebe domaće publike za kvalitetnim modnim proizvodom te zadržati kvalitetu i financijsku dostupnost iste.



U suradnji s Viktorom Dragom kao kreativnim direktorom, brand TARA je prvo predstavljanje imao na prošlogodišnejm ZAGREB FASHION WEEKU.

Prezentacija kolekcije pred gostima priredbe Zagrebačkog velesajma učinila se najbliže realnoj prezentaciji kojom se obraćamo ciljanoj publici, prije svega konzumentu našeg proizvoda. Lišena svakog očekivanog protokola, s mnoštvom lica koja definiraju domaću modnu scenu, čija se vjerodostojnost gubi pri svakom ozbiljnijem poslovnom pristupu, na sceni bez realne modne kritike, promocija kolekcije branda TARA u prvi plan stavlja upravo nosivost i domaći modni proizvod te njegovu konkurentnost u moru ponuđenih izbora. Naglasak na ono što se događa na pisti te kvaliteta predstavljanja i ponuđenog je ono na što je usmjerena sva pažnja promocije. Na ovaj je način kolekcije predstavljena upravo svojim potencijalnim klijentima, nakon čega slijedi promocija preko društvenih mreža te objave u odabranim medijima.

Prikazan dio kolekcije proljeće/ljeto 2018.

Ovoga su puta posjetitelji imali priliku vidjeti dio kolekcije proljeće/ljeto 2018 te najavu kolekcije jesen/zima 2018. Stilistički spojene u jednu cjelinu, kolekcije govore o tendencijama u modi današnjice kada godišnja doba praktički nestaju, a kupci traže komade koji su nosivi na više načina i u promjenjivim vremenskim prilikama.

Individualizam u odabiru stila, vremenskim prilikama, životnim situacijama i dobne razlike poslužile su kao odlična inspiracija te su na pistu pozvane dvije legende domaće mode, Branka Habek i Zvončica Vučković, čija je sjajna energija oduševila sve prisutne. No osim njih, pistom su šetale i Vedrana Linardić, Lorena Kovač i Nives Vinčić, djevojke koje u posljednjih nekoliko godina rijeđe viđamo na modnim pistama te aktualna Miss Universe i njene predhodnice koje nisu mogle odoljeti pozivu nastupiti u društvu manekenskih legendi. Brisanje dobnih granica i razlika također je dio strategije branda jer smatraju da je posljednjih nekoliko godina, posebice kroz medije, prisutna dominacija mode koja postoji samo za potrebe prezentacija tijekom tjedana mode, kreirana po mjeri mlađe publike te ista ne dolazi do krajnjeg klijenta. Štoviše, ne dolazi ni do produkcije kolekcije na način koji to podrazumijeva ozbiljno bavljenje modom. Gradacija u veličinama i proizvodnja kolekcije u većem broju komada za većinu su pripadnika domaće mode tek puki san. Klijentice koje žele kupiti domaći modni proizvod najčešće nisu revijalni broj 36, niti su sklone kupovati preko Instagrama ili Facebooka, što je danas čest slučaj. Stoga je raspon konfekcijskih veličina, kao i broj modela u kolekciji, nešto s čime se svakako govori o ozbiljnosti pristupa poslovanju.

Zavodljiva ženstvenost, naglašena pokrivalima za glavu koja na trenutke podsjećaju na zečje uši, govore o ulozi žene u današnjem društvu, očekivanja spram nje da ostane žena, no paralelno bude i uspješna u karijeri, odgojiteljica i majka djeci te da po potrebi očara okolinu svojim stilom. Robusni nakit ručni je rad, unikatni dizajn TJ Jewllery. Dizajnerski nepretenciozna, klasičnog izričaja s ponekim komadom koji odskače svojom avangardnošću, kolekcija se s lakoćom pretvara u osobni potpis osobe koja je nosi, poštujući slobodu modnog izražaja i individualnost bez modnog diktata. S kolekcijom koja sadrži preko 80 artikala i pokriva većinu navedenih potreba, brand TARA/MONOCHROMATIC uskoro kreće i na svoj put preko granica Hrvatske, na dogovorene sajmove i nastupe, kojim će, nada se, proširiti krug svojih klijenata.