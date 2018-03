Konačno smo saznale zašto urednica američkog Voguea Anna Wintour ne skida sunčane naočale

Foto: Glyn KIRK /AFP

One su njezin zaštitni znak i nije ih skinula ni zbog britanske Kraljice

‘Kraljicu mode’ ili urednicu američkog Voguea, Annu Wintour, rijetko ćete vidjeti bez crnih sunčanih naočala. Nosi ih posvuda, a nije ih skidala ni na londonskom Tjednu mode dok je sjedila do kraljice Elizabete II. Taj potez su mnogi ocijenili vrlo nepristojnim jer bi se sunčane naočale trebale nositi samo na otvorenom, a ovako je pokazala nepoštovanje.

Osim svoje kratke bob frizure koju nosi godinama, Anna na svim revijama i javnim događanjima nosi sunčane naočale, a razlog je prilično logičan (barem iz njezine perspektive): “Stvarno su korisne. Ako sam na reviji i dosadno mi je, to nitko neće primijetiti. One su mi zapravo postale jedna vrsta štita”, objasnila je Anna za The Cut.

Anna navodno ne skida naočale ni u prostorijama Voguea, a jedan od razloga zašto ih nije skinula u prisustvu kraljice Elizabete II. jest taj što se tada nisu susrele u službenom tonu.

“Kada upoznajete člana kraljevske obitelji, očekuje se da ne nosite naočale. No, Anna i kraljica su bile u opuštenoj atmosferi pa se od Anne nije očekivalo da skine svoj zaštitni znak”, rekla je stručnjakinja za bonton Lucy Hume.