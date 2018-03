Kate sinoć na BAFTA-i ipak nije nosila crnu haljinu, ali to ne znači da nije iskazala podršku Time’s Up pokretu

Foto: CHRIS JACKSON / afp

Nije baš htjela prekršiti kraljevsko pravilo, ali je pronašla suptilniji način kako u kombinaciju uklopiti crnu boju

Vojvotkinja Kate Middleton sinoć se, kao što je to bilo i očekivano, sa suprugom princom Williamom pojavila na dodjeli BAFTA nagrada u Londonu. Iako su svi očekivali da će i Kate, kao i brojne druge uzvanice, nositi crnu haljinu u znak potpore pokretima Me Too i Time’s Up, ona se ipak odlučila slijediti kraljevski protokol i kraljevska pravila te je odjenula dugu, zelenu haljinu s tankim, crnim remenom.

No, iako se nije odlučila na crnu haljinu, Kate je, čini se, odabirom crnih detalja – već spomenutog crnog remena i male crne torbe, ipak htjela pokazati kako podržava borbu protiv seksualnog nasilja. Već smo pisale o tome zašto Kate vjerojatno neće odjenuti crno – a razlog je vrlo jasan; kraljevska pravila nalažu da članovi kraljevske obitelji ne smiju ni na koji način pokazivati svoje političko opredjeljenje ili pristranost.



Podršku je iskazala suptilnim detaljima

Iako se prije nagrade najavljivalo kako bi Kate mogla odabrati crnu haljinu s metalik detaljima, ona se ipak odlučila na ovakav, suptilniji kompromis, ali je podršku, na kraju krajeva, ipak iskazala, piše Harper’s Bazaar.

Prošle je godine nosila crnu haljinu s motivom cvijeća