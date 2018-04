Pogledajte kakve tenisice nosi jedna cura iz Zagreba: Ovo će nesumnjivo postati glavni modni hit proljeća 2018.

Foto: Vanda Poljak

Boja sezone navodno je nježno ružičasta – ovo nikako nije moja boja, barem nije bila do sada

Na poslu se očekuje da budemo odjeveni pristojno. Okej, pristojno se može definirati na tisuću i jedan način, a za mene je to obično nešto casual. I nešto crno. Zapravo, najugodnije se osjećam u crnoj odjeći i obući, a potajno o sebi razmišljam kao o Darthu Vaderu. Znam, Darth Vader ima masku, ali kužite – u crnom se osjećam moćno. Imam sreće pa je crna uvijek elegantna i u modi, no ako otvorite moj ormar, vidjet ćete da ukupno imam pet majica koje nisu crne i dva para traperica u plavoj boji. Sve ostalo je Darth Vaderovsko. Naravno, moja ljubav prema crnoj boji prelijeva se i na moju obuću – crno s eventualnim dodatkom bijelog. To je to.

Treba mi promjena

Stavljajući odjeću na pranje prije nekoliko tjedana shvatila sam da mi treba promjena. Želim uvesti malo šarenila u svoju garderobu i obuću, a pročitala sam kako je boja sezone nježno ružičasta. Okej, zašto si ne bih nabavila nešto u toj boji? Želim biti u trendu. Predugo sam na tamnoj strani.

Surfajući po web-dućanima i internetskim stranicama vidjela sam kako je izbor tenisica u meni željenoj ružičastoj nijansi zaista bogat – kožnate, platnene, s platformom, niske… Za svakog nešto. Meni su za oko zapele Guliverove kožnate tenisice nježno ružičaste boje sa, pazite sad, zlatnim detaljima.

Kad sam došla u dućan po njih bile su mi još ljepše nego na njihovoj stranici, a moram priznati da mi je tek tada bilo teško odlučiti – Guliver ima odličan dizajn, a njihova kolekcija tenisica dolazi u četirima predivnim pastelnim nijansama.

Ultra Violet – model u nijansi ljubičaste boje, jedne od IT boja sezone, s kožnatim vezicama pristajat će uz traperice niskog struka, rezane u visini gležnja uz nezaobilaznu torbu s resicama crne boje i oversized vestu

Creamy Gold – zlatne nijanse uvijek su u trendu, a to potvrđuju i Guliver tenisice sa zakovicama – uz isprane traperice, mogu se kombinirati i s trendi kimono bluzom, što će dodatno naglasiti svestranost odjevne kombinacije koju ćete, bez problema, moći pokazati na gradskoj špici

Millenial Pink – nježna pastelna roza, upotpunjena vezicama od satena, dobitna je footwear kombinacija za sve romantičarke koje posebnu pozornost poklanjaju detaljima – boho Guliverke lako se kombiniraju i u ‘poluposlovnim’ prigodama te pristaju uz razne print motive, točkice i prugice. Dodate li proljetnom looku koji odiše prozračnošću hlače visokog struka i beretku, opremljeni ste za probijanje kroz urbanu džunglu

Athleisure – za sve ljubiteljice sigurnog, sportskog stila, Guliver ima rješenje – neutralne tenisice u bež nijansi za jednostavne i praktične stylinge, upotpunjene casual majicama te ruksacima različitih boja, dimenzija i materijala

Modeli izrađeni od brušene kože kombinacija su urbanih silueta istaknutih detaljima srebrne ili zlatne boje kakve sam ja odabrala. Ovo je inače daleko izvan moje comfort zone. I baš zato sam ih uzela. Jer se jednom živi i, eto, furat ću ružičaste tenisice da razbiju moju crninu. Došla sam kući, izvadila ih iz kutije i stavila pored ostatka mojih tenisica. Definitivno su se istaknule

Odličan način za podizanje raspoloženja

Sljedećeg sam se dana spremila za posao – crne traperice, crna majica i moje nove ružičaste tenisice. Navukla sam crni kaput i pogledala se u ogledalo. Nove upadljive tenisice razvukle su mi usne u osmijeh. Baš sam si kul. Svaki dan šetam otprilike dva kilometra u jednom smjeru na posao i opet dva kući. Iznenadilo me kako su udobne i koliko se zapravo ugodno osjećam kad nisam potpuno u crnom. Je li moguće da nešto tako jednostavno, takva mala promjena može značiti toliko mnogo?

Došla sam na posao i iznenadila kolege – bili su malo šokirani mojim izborom obuće, ali svima su se svidjele i pitali su me gdje sam ih nabavila. Tog smo se dana moje Guliverke i ja vratile kući prilično umorne, ali nekako nove. Tada sam odlučila da ću kupiti nekoliko majica u boji. Naravno, i ružičastu. Nju prvu.

Od alternativnog u trendy

Prije tjedan i pol dana ponovno sam se našla u šopingu. Inače ne volim šopingirati i izbjegavam ga pod svaku cijenu, ali sad sam imala misiju – boje. Treba mi boja u životu. Kupila sam si plavi džemper, ružičastu majicu (yes!) i crvenu haljinu. Potom i pink haljinu. Tako, sad mi mama više neće govoriti kako mi boje dobro stoje i kako bi bilo vrijeme da malo proširim svoje horizonte.

Odoljela sam iskušenju lijepe crne dolčevite i kući se vratila prilično ponosna. Dečko me gledao u čudu dok sam mu pokazivala što sam kupila – i on izgleda poput Darth Vadera pa mu je ova ‘nova’ Vanda bila malo čudna. Sljedeći sam dan na posao odjenula svoj novi plavi džemper, crnu suknjicu, hulahopke i svoje ružičaste tenisice. I mogu vam reći da sam se osjećala življe. Nekako poletnije, imala sam više energije. Boje su zapravo prilično kul, a crna ne služi kao štit i zaštita. Iako je moja transformacija započela relativno nedavno, mislim da ću nastaviti u tom nekom trendy smjeru. Zašto? Zato što je jednolično dosadno. Zato što je svijet pun boja poput kraljevski plave, smaragdno zelene i nježno ružičaste.

Proljeće je stiglo i jedva čekam skinuti svoj crni kaput. I najmanja stvar koja nas učini sretnima kad se probudimo ujutro ima moć potaknuti nešto mnogo veće, a svoje tenisice ne dam nikome. Super se slažu sa svime, nekoliko me djevojaka zaustavilo na ulici i pitalo gdje sam ih kupila, a i dobra su investicija – od kože su tako da nemam brige. Spremna sam za proljeće i za ljeto, za sunce i ispijanje kava na otvorenom. Moram vam priznati da jedva čekam – možda još uvijek nisam skroz trendy, ali hej, negdje se mora početi, zar ne? I znate što je još super – ovaj brend koji postoji gotovo 40 godina ima i svoj web-shop, a sad kad sam ih isprobala, idući par iz nove kolekcije mogu kupiti od kuće.

