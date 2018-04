Još ljepša, veća i šarolikija priča: Omiljeni nakit Perleraj postaje Cloud&Co

Foto: Nikola Zelmanović

Omiljeni brand nakita Perleraj ima novo ime, novi vizualni identitet, novu kampanju, ali istu kvalitetu i istu “oblak” ekipu

Nakon osam godina postojanja i popularnosti na našem tržištu vaš omiljeni Perleraj se gasi kako bi se pretvorio u još ljepšu, veću i šarolikiju priču. Osnivačica branda Katarina Radnić Zmazek odlučila je kako je vrijeme za promjenu budući da se brand od samih početaka dosta promijenio, uozbiljio te proširio na druga tržišta. Perleraj tako od danas postaje Cloud&Co,a ime je odabrano s dobrim razlogom. Naime, povezivo je s postojećim brendom budući da je oblak skoro od samih početaka bio dio vizualnog izričaja Perleraja. Osim toga, internacionalnije i univerzalnije ime je izabrano zbog različitih tipova nakita koje ovaj brand priprema u budućnosti u svojoj ponudi, kao što su, između ostalog, muški i zlatni nakit.

Novo ime Cloud&Co zapravo ima tri značenja

Cloud&Co. (company) su svi ljudi koji su kroz godine utjecali na nastajanje i razvoj branda. Dakle, company su svi ljudi koji prave društvo oblaku. Cloud&Co. ima značenje i u smislu inspiracije za dizajn. Budući da je brandu oblak zaštitni znak, među elementima koji se koriste u nakitu su i mnogi drugi nebeski elementi kao što su zvijezde, mjesec, planeti, konstelacije i slično. Dakle, sve što pravi društvo oblaku na nebu. I za kraj, ime Cloud&Co. obuhvaća i druge privjeske koje brand koristi uz oblak kao glavni znak, kao što je sladoled, ananas ili školjke. Dakle, sve što pravi društvo oblaku na nakitu.



Nakit koji nikada ne želimo skinuti

U nove vizuale kao slogan uklopljen je već poznati #hastag branda #NeverTakeOffJewelry i to kao sinonim za nakit koji nikada ne skidamo ili ne želimo skinuti. Za novi logo zaslužan je dizajnerica Iva Hrvatin, a cijeli novi vizual radio je Samir Šečerkadić. Ovo je samo prva i jedna od varijanti vizuala koji će se mijenjati ovisno o sezonama i kolekcijama, baš kao što se mijenjaju i oblaci i nebo.

Nakit iz Forever kolekcije

Cloud&Co radi punom parom te je izbacio i novu kampanju u kojoj predstavlja nakit iz Forever kolekcije. Obuhvaćen je miks starih i novih varijanti starih najpopularnijih modela koji će zauvijek ostati u ponudi branda. Tu je primarno “Invisible cloud” lančić s biserom, a pojavljuju se i nove varijante ovog lančića, samo s oblakom u 4 boje – srebro, pozlaćeno srebro, rosegold i crno rodinirano.

Predstavljene su i naušnice koje se mogu kupiti odvojeno. To je zbilja odlilčan način da prema vlastitoj želji i inspiraciji kreirate svoj par. Klasične narukvice od perlica i poludragih kamenčića sada su zamijenile multifunkcionalne narukvice/lančići, koji se nose i kao narukvice i kao lančići, ovisno o želji i prigodi.

Cloud&Co nakit dostupan je putem različitih prodajnih kanala. Lančić, narukvicu ili naušnice koje odaberete možete kupiti preko društvenih mreža, u dućanima Karla i Take me home te u brojnim drugim sezonskim dućanima diljem Hrvatske. Ali ono što će vas sve posebno razveseliti je da Cloud&Co planira do kraja godine otvoriti i svoj dućan u centru Zagreba.