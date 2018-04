Foto: Zara

Ne postoji niti jedan odjevni predmet koji tako dobro laska ženskoj figuri kao wrap haljina

Proljeće je idealno vrijeme za obnavljanje garderobe. Sunčano i toplo vrijeme savršeno je za nošenje slatkih haljinica koje jedva čekaju da ih prošećemo. Kao što znate, svaka sezona sa sobom nosi nove trendove, a narednih mjeseci iznimno će biti popularne wrap haljine, odnosno haljine na preklop.

Mnoge djevojke ih obožavaju jer savršeno ističu ženstvenu figuru i pristaju svakom obliku tijela. Slobodno možemo reći kako je riječ o jednoj bezvremenskoj haljini koja je oduvijek bila popularna, a vjerujemo da će to i ostati. Stoga, odlučite li svojoj kolekciji haljina koje imate u ormaru dodati i ovu wrap, to bi zapravo bila vrlo pametna investicija. Bez obzira vaš osobni stil, u ponudi su ovo proljeće razni stylish uzorci i krojevi. Dugačke, kratke, cvjetnih detalja, jednobojne ili pak zvonolikih rukava -sve su totalno IN. Nismo mogle odoljeti, pa smo prošetale našim online high street trgovinama i izabrali nekoliko lijepih i povoljnih modela.

Duga haljina s printom, s V-izrezom na preklop i dugim lepršavim rukavima, Zara, 299,90 kuna





Kratka lepršava haljina s V-izrezom i kratkim rukavima s volanima, Zara, 199,90 kuna

Lepršava midi haljina s V-izrezom, dugih rukava s naborima, Zara, 399,90 kuna

Haljina preklopnog dizajna, Mango, 349,90 kuna

Cvjetna haljina na preklop, Mango, 159,90 kuna

Haljina na preklop s printom, Mango349,90 kuna

Crvena haljina na preklop, Bershka, 149,90 kuna

Crven haljina na bijele točkice, H&M, 179.98 kuna

Haljina s uzorkom, H&M, 179.98 kuna

Lepršava crna haljina na preklop, H&M, 239.99 kuna