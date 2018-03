Iz Borova su predstavili 7 novih modela Startasica za proljeće i izgledaju dosta dobro

Foto: Marko Džavić

Novu kolekciju ovoga puta čini sedam novih modela: Sidra bijela, Sidra plava, Girl in Love, Rinče, Mandala white, Hibiscus i Lotus

Kao i mnoge dosad, ni jedan početak proljeća godinama unazad ne možemo zamisliti bez omiljenih Startasica. Slavne platnene tenisice i ove sezone poprimile su malo drugačiji izgled, a slogan ovogodišnje modne kampanje je Život u bojama Startasa.

“Startas tenisice dio su avanture zvane život mnogih generacija. One kao neke drage slike iz prošlosti izmame osmijeh na lice, stidljivo, blago i vrijeme na čas stane. Ostane samo mladost i ona od prije 40 godina zbog koje je Startas stvoren i ova danas za koju Startas čuvamo i s veseljem osmišljavamo i proizvodimo. I danas kao i prije toliko godina, u istoj tvornici, na obali našeg Dunava, čarolija izrade Startas tenisica se nastavlja. Jedan sat i dvadeset ruku vrijednih ljudi, majstora svog zanata potrebno je za izradu jednog para Startasa”, opisali su svoj slavni brend iz Borova, a oni vjerojatno najbolje znaju.

Novi modeli





No, da se prebacimo sad na novu kolekciju, koju ovoga puta čini sedam novih modela: Sidra bijela, Sidra plava, Girl in Love, Rinče, Mandala white, Hibiscus i Lotus, dok uz njih kolekciju nadopunjuju i best selleri – PinkUnicorn, Frida, Croatian Heartsi Sailor in Love.

‘Iz Vukovara, s ljubavlju’

Osim što su ponovno prilično jedinstvenog dizajna, Startas tenisice i dalje su prepoznatljive po svojoj kvalitetnoj izradi i izdržljivosti, a s obzirom da se pri njihovoj izradi koriste prirodni materijali kao što je platno od stopostotnog pamuka te guma dobivena iz kaučuka, u njima je prije svega neviđeno udobno.

Sve nove, ali i stare modele možete naći u prodavaonicama Borova diljem Hrvatske, kao i na Borovo web shopu, dostupne su u brojevima od 36 do 42, a cijene su im između 229 i 249 kuna.