Iako su je razapeli u medijima zbog odabira outfita, Kate je imala jako dobre razloge zašto nije nosila crno na BAFTA-i

Foto: AFP

Evo zašto nije mogla u potpunosti poštivati dress-code

Bez obzira što na dodjeli BAFTA nagrada nije nosila crno, Kate Middleton izgledala je sjajno u Jenny Packham tamnozelenoj haljini koju je podigla crnim detaljima. S obzirom da su sve žene na eventu nosile crno u u znak potpore pokretima Me Too i Time’s Up, Kate se ipak odlučila za haljinu u boji.

Iako nas je Kate sve osvojila outfitom, mnogi su se pitali zašto je išla mimo dress-codea. Jedan od razloga za to, navodi Pop Sugar, jest da nije htjela prekršiti protokol. Naime, članovi kraljevske obitelji ne smiju iskazivati političke stavove (a ne smiju ni glasovati). Zato je i logično da je Kate imala zelenu haljinu, ali to ne znači da nije podržala pokret, što se vidi po crnim detaljima.



Kako je objasnila Katie Nicholl, koja je napisala knjigu ‘Kate: The Future Queen’, vrlo je vjerojatno da je Kateina haljina bila izabrana i naručena mjesecima unaprijed, čak i prije pokretanja Time’s Up kampanje. Čak i da je željela u potpunosti slijediti dress-code, sve bi se moralo organizirati u zadnji čas. To bi bilo teže izvesti jer je Kate u sedmom mjesecu trudnoće s trećim djetetom.

Isto tako, članovi kraljevske obitelji moraju poštivati mnoga pravila odijevanja. Iako je Meghan Markle već prekršila neka od njih, crno se u kraljevskoj obitelji nosi samo na pogrebima, karminama ili ceremoniji za ‘Dan sjećanja’.

Kate su u javnosti razapeli na mnogo mjesta zbog odabira outfita, ali su neke glumice stale u njezinu obranu. ‘Nikada ne bih nekoga osuđivala zbog ono što nosi. Vojvotkinja može nositi što želi’, izjavila je Allison Janney.