Evo kako je izgledala revija ELFSA u Botaničkom vrtu

Foto: Elfs

U čarobnom ambijentu zagrebačkog Botaničkog vrta, najpoznatiji hrvatski modni dvojac ELFS priredio je još jedno nezaboravno i jedinstveno modno druženje

Najnoviju žensku kolekciju za proljeće/ljeto 2018 pod nazivom Timeless, Ivan Tandarić i Aleksandar Šekuljica predstavili su samostalnom revijom okruženi cvijećem i u pravoj proljetnoj atmosferi, a sudeći po reakcijama brojnih uzvanika, najnovije komade s njihovim potpisom, nerijetko će se nositi u ovoj sezoni.

Nives Ivanišević zaštitno lice najnovije kolekcije



Zaštitno lice najnovije kolekcije atraktivna je radijska voditeljica Nives Ivanišević koja je u društvu supruga Gorana, noseći jednu od najljepših haljina iz nove kolekcije, podržala zagrebačke modne čarobnjake. Uzbudljivo modno putovanje povezalo je elemente različitih stilskih epoha s naglaskom na otmjenost i senzualnost te s dozom formalnog, odvažnog i romantičnog ali i ženstvenosti koja se proteže kroz sve njihove kolekcije. Ovaj su put pokazali četrdeset modela, a iako je u početku naglasak stavljen na romantične čipkane haljine, kolekcija postaje sve razigranija, a do samog kraja i nepredvidljiva. Tako se motivi secesije pretvaraju u fluidne haljine apstraktnog uzorka s dramatičnim detaljima poput čipkanih ovratnika, baršunastih traka ili kopčanja na nizove bisera. Eklektičnom kolekcijom se protežu i motivi marokanske keramike, orijentalnog slikarstva ali i likovi pande ili gejše na t-shirtima. Osim raznolikih motiva tkanina, prikazane su i haljine koje karakterizira suprotnost pa tako dizajneri na pisti izmjenjuju fluidne bogate haljine s mnoštvom raskošnih detalja nasuprot onih krajnje pročišćenih na kojima je naglasak stavljen na siluetu. Imali smo priliku vidjeti poslovne i svečane lookove, damske ali i djevojačko razigrane. Boje se kreću od bijele preko palete pastelnih tonova kojom dominiraju prljavo rozi i plavi tonovi do indigo plave i crne koja se koristila za detalje. Modne kombinacije upotpunjene su efektnim torbama sofisticiranog dizajna. Make up potpisuje tim Ive Berišić, a za frizure su zaslužni Marko Constantini i studio Artis.

Brojna poznata lica hrvatske društvene scene

Među brojim okupljenim našla su se i brojna poznata lica hrvatske društvene scene. Podršku domaćem modnom dvojcu dali su Bojana Gregorić Vejzović, Tihana Harapin Zalepugin, Tatjana Jurić, Renata Sopek, Uršula Tolj, sestre Boudoir, Borna Kotromanić, Ivana Mišerić, Sandra Bagarić, Danijela Pintarić, Domenika Žuvela, Nina Kaić Madić, Petra Kurtela, Ana Maras Harmander, Dajana Čuljak, Larisa Lipovac, Ivana Delač Đolo, Mirjana Mikulec, Dalibor Petko, Damir Kedžo, Antonija Šola, Sonja Kovač, Ivana Šundov, Ecija Ivušić, Snježana Mehun, Ana Miščević, Antonija Stupar Jurkin, Andrea Andrassy, Hana Hadžiavdagić, glazbenici Jure Brkljača i David Temelkov te brojni drugi.

Modnu reviju ELFSA podržali su i brojni parteri. Podravka ove godine obilježava 60 godina svojih ikona, okusa koji su uz sebe trajno vezali milijune potrošača diljem svijeta. Podravkini proizvodi – Kokošja i Goveđa juha, Goveđi gulaš i Kokošja pašteta, lansirani su davne 1958. godine, a prepoznatljivi simboli – pijetao i kravica i danas inspiriraju i pokreću posebne priče. Povodom 60. obljetnice njihovih proizvoda predstavljena je nova kolekcija majica ELFSA s motivima Podravkinog pijetla i kravice, a posjetitelji su na reviji podjednako uživali i u maštovitim delicijama pripremljenih od Podravkinih „jubilaraca“.

Časopis Story donosi sve novosti s ovog modnog događaja, a tu su i Auto Gašparić koji je predstavio Mercedes-Benz CLA Coupé koji svojim avangardnim dizajnom postavlja mjerila. Uzbudljiva silueta kupea te mišićav stražnji dio jednostavno se ne mogu sakriti. Teta Violeta je predstavila omekšivače Rose gold i Sea pearls čiji se milijuni finih čestica oslobađaju prilikom svakog pokreta ostavljajući dugotrajni miris svježine, čak do 16 tjedana nakon pranja, a kreirani su u suradnji s francuskim proizvođačima parfema. Tu su i Jana vitamin, Teeez Cosmetics, čiji je koncept ljepota individualizma. Trude se biti posebni i drugačiji, a inspiracija za dizajn ambalaže temelji se na kulturi, umjetnosti i prirodi. Svježi aromatični talijanski prosecco Bottega, tonik Thomas Henry, Fritz-kola te šampanjac Piper Heidsieck koji na pistu Botaničkog vrta stiže izravno iz pokrajine Champagne u Francuskoj, a tu je i Walkmaxx koji kreće u potragu za svojom modnom princezom.