Kako bi nam grudnjaci što duže ostali čitavi i upotrebljivi, jako je važno kako ih peremo. Znači, u perilici na što manjoj temperaturi u posebnoj vrećici, ali najbolje na ruke. Međutim, jednako je važno gdje ih držimo kada ih ne nosimo

Ako ih i vi držite uredno složene u ladici, možda bi bilo bolje da to više ne radite. Naime, Her tvrdi da bi grudnjaci lako mogli početi širiti neugodan miris i to zbog kombinacije znoja i prašine koji se talože na njima, a najgore je to što takvi mogu nadražiti kožu.

Nakon što ih skinete sa sebe, stavite ih negdje gdje mogu disati i osušiti se, primjerice na vješalicu pored otvorenog prozora. Još jedan savjet koji je vrijedno zapamtiti jest da ih nikada ne vješate za naramenice jer će se rastegnuti prije roka.

Dajte grudima malo odmora





Također, navode, moramo se odviknuti od nošenja istog grudnjaka po nekoliko dana jer, osim što nije zdravo za kožu, jedan grudnjak se troši dok ostali stoje. Rotirajte, primjerice, tri grudnjaka u tjedan dana, tako da se ravnomjerno troše.

I da, nipošto nemojte spavati u grudnjaku, dajte vašim grudima malo odmora.