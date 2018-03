Čini se da je Meghan Markle opet prekršila kraljevsku tradiciju i to zbog pogrešnog nošenja jednog modnog dodatka

Foto: Andrew Milligan/AFP

Ovo i nije uobičajeno za jednu pripadnicu kraljevske obitelji

Meghan Markle i princ Harry su nedavno posjetili Edinburgh, a Meghan se za tu prigodu odlučila za kalsični crni outfit, karirani kaput i Strathberry torbicu. Sve bi bilo u skladu s protokolom da Meghan nije i ovoga puta prekršila kraljevsku tradiciju – nosila je torbicu preko tijela.

Nije baš uobičajeno vidjeti pripadnicu kraljevske obitelji koja nosi torbicu na ovaj način, no stručnjakinja za kraljevska pitanja Victoria Arbiter kaže da Meghan nije nužno prekršila pravila. “Da, ona radi stvari na nešto drukčiji način”, rekla je Arbiter.





Kate Middleton, primjerice, uvijek nosi pismo-torbicu da bi izbjegla rukovanje, navodi Marie Claire. “Protokol je da nikada ne pružate ruku pripadniku kraljevske obitelji ako to on sam ne napravi. Vojvotkinja od Cambridgea radije se ne bi rukovala s nekim ljudima, ali postoje mnogi drugi načini kako to izbjeći”, rekao je stručnjak William Hanson.

Inače, Strathberry torbica ima poprilično paprenu cijenu – košta 395 funti, što je oko 3.300 kuna. Model koji nosi Meghan zbilja je simpatičan i praktično ga je nositi preko tijela, više nego kao pismo-torbicu. Valjda nitko neće zamjeriti Meghan ovaj mali propust.