NOVI HIT U ZAGREBU: Ovaj dućan nudi predivnu odjeću koju ne možete nabaviti baš nigdje drugdje, provjerili smo što sve imaju

Nakon desetljeća favoriziranja premršavih manekenki, modna industrija napokon je došla pameti i počela kao manekenke angažirati stvarne žene – bez obzira na godine, kilograme i centimetre. Upravo su zbog toga zvijezde modnih pista na revijama Jeana Paul Gaultiera, Johna Galliana i Moschina cure poput 30-godišnje Amerikanke Ashley Graham, čije su mjere 107x86x120. Plus size modeling je najbrže rastući sektor svjetske modne industrije, a čini se da taj trend polako dolazi i kod nas.

“Ponekad nosim L kao lijepa, a ponekad XL kao jako lijepa”

Naime, zagrebačka agencija Midikenn jedina u Hrvatskoj ima Plus size diviziju, a njihova je nova članica Marijana Brankov, poslovna žena koja radi u Hrvatskom Telekomu kao Voditeljica grupe za ugovorne odnose. Proveli smo jedan dan s 36-godišnjom Riječankom; išli smo u kupnju u zagrebački dućan brenda Ulla Popken moda za punije u čijoj su ponudi kreacije koje laskaju ženskoj figuri konfekcijskih veličina od 42 do 60. Također, saznali smo kako se postaje plus size manekenka te dobili super savjete kako se žene s oblinama trebaju odijevati.

“Pravi razlog zbog čega sam, na nagovor prijateljice, pristala ući u taj modni svijet je bio da mladim djevojkama pokažem kako su njihova osobnost i karizma (a ne neke zadane mjere) ono čime mogu osvojiti svijet. Sjećam se situacije kada sam bila u društvu djevojke koja se žalila da ima široke bokove, a nosila je odjeću u veličini 36. Samo sam se našalila i rekla joj da sam ja nju ‘pojela’ još u srednjoj školi”, kaže Marijana Brankov. Na pitanje oko svog konfekcijskog broja odgovara prilično duhovito: “Ponekad nosim L kao lijepa, a ponekad XL kao jako lijepa”.

Modni spas u dućanu Ulla Popken

Naša plus size manekenka, uostalom kao i većina žena u Hrvatskoj čiji je konfekcijski broj veći od 42, ima problema s kupnjom odjeće. Nije joj, naime, lako pronaći odjeću koja joj se sviđa u svom broju.

Stoga sve veći broj žena punijeg stasa modni spas traži u specijaliziranom dućanu Ulla Popken u čijem se asortimanu nalaze modni detalji i odjeća izrađena od vrhunskih tkanina, a koja krojevima i bojama prati aktualne trendove te je nosiva u svim prigodama.

“Najčešća pogreška koju rade žene punijeg stasa je to što nose široku odjeću, a ne onu koja krojem prati liniju tijela. Često nam dolaze žene koje ne mogu u svojem broju pronaći kvalitetne modele za poslovne, ležerne i dnevne prigode. Osim toga, jako je važna kvaliteta materijala: da su ugodni, prozračni i da se ne gužvaju”, kaže Karolina Pačkovski, regionalna voditeljica Ulla Popken mode za punije te otkriva da su hlače –široke, uske, svečane ili poslovne – najtraženiji proizvod jer ih je lako kombinirati.

Elastin omogućuje dobro oblikovanje tijela

Uz takvu ponudu, nije ni čudno što je u dućanu Ulla Popken plus size manekenka Marijana Brankov pronašla točno ono što je tražila: haljinu i traper jaknu iz kolekcije Modern Women za slobodno vrijeme te elegantne tunike i hlače Selection za poslovne sastanke. U potrazi joj je, između ostalog, pomogla stručna pomoć prodavačica, ali i stilistički već posložene kombinacije. “Važno mi je da se u odjeći osjećam ugodno, ništa me ne smije stezati, pucati po šavovima. Zaista nije bitno jesu li to traperice ili neka poslovna haljina, važno je da sam u tome svoja”, kaže Marijana Brankov koju je oduševila proljetna kolekcija Ulla Popken u zagrebačkom Avenue Mallu, pogotovo kombinacije žutih, zelenih i tamnoplavih komada te svijetlih traperica s višebojnim tunikama i kardiganom.

Riječ je o kreacijama čiji su krojevi pomno osmišljeni i izrađeni od posebno odabranih materijala kao što je elastin koji omogućuje dobro oblikovanje tijela i ugodan osjećaj nošenja tijekom cijelog dana. A to nije ni djelić ponude. Naime, za posebne prigode i večernje izlaske u dućanima Ulla Popken može se naći uistinu veliki izbor haljina, hlača, košulja i sakoa.

Kako biste uvijek bile elegantne u uredu ili na poslovnim druženjima tu je linija Selection. Atraktivne mladenačke kombinacije otkrijte uz kolekcije Modern Woman i Studio Untold, a u ponudi je i linija Pure odjeće izrađene od organski uzgojenog pamuka. U Ulli Popken potražite nezaobilazne modne dodatke koji su začin svakoj odjevnoj kombinaciji – nakit, marame i šalove te Dessous kolekciju donjeg rublja i kupaćih kostima.

Snimljeno u dućanu Ulla Popken Avenue Mall

Prodajna mjesta Ulle Popken potražite u Rijeci (Tower Center), Splitu (City Center one), Osijeku (Mall Osijek) i Zagrebu (Avenue Mall)

Šminka: Marijana Gluić za Jane Iredale

Producirano u radionici TG Studija, Telegramove in-house agencije za nativni marketing, u suradnji s Ulla Popken i po najvišim uredničkim standardima Telegram Medije.