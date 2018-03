Žene su, tvrdi novo istraživanje, sretnije od muškaraca, ali više pate od anksioznosti zbog ovih razloga

Foto: Unsplash

Glavni krivac je nešto jako dobro poznato

Vrlo nam je poznato da smo za sreću odgovorne samo mi i već bismo je trebale prestati stavljati u tuđe ruke. No, kada gledamo tko je sretniji – žene ili muškarci, jedno istraživanje u Engleskoj potvrdilo je da su žene ipak sretnije, navodi Independent.

Krivac je stari znanac – stres

Podatke o općem zadovoljstvu prikupljao je Engleski nacionalni ured za statistiku (ONS) od rujna 2016. do rujna 2017., a rezultati su pokazali još jednu prilično zabrinjavajuću informaciju. Kod žena se, osim sreće, pojavljuje i anksioznost i to u puno većoj količini nego kod muškaraca.



Čak je i istraživanje iz 2016., objavljeno u časopisu Brain and Behaviour, potvrdilo da žene čak dvaput više pate od anksioznih poremećaja nego muškarci. Iako stručnjaci nisu došli do konkretnih razloga za to, neki od nagađaju da je glavni krivac visoka razina stresa zbog mnogih uloga koje moraju ispuniti.

I same vršimo pritisak na sebe

I logično je – od žena se očekuje da budu majke, uspješne karijeristice, dobre prijateljice, kćeri i supruge. Čak i mi same vršimo taj pritisak na sebe, stoga ne čudi što smo 24/7 pod stresom. Iako je istraživanje provedeno na Engleskinjama, i žene s našeg područja muče isti problemi.

“Čimbenici poput društvenih veza i zdravstvenog stanja igraju veliku ulogu u osobnom blagostanju, a ponekad i ekonomski status”, rekla je Silvia Manclossi iz ONS-a. Iako bismo upravo u ovom trenutku trebale odlučiti biti sretne, rezultati istraživanja također pokazuju da su žene najsretnije nakon 70.-e godine. Ajde, barem se nečemu možemo radovati :)