U Zagrebu od sutra možete uživati u poznatim bagels pecivima: Evo gdje nam stižu i u kojoj varijanti

Foto: Instagram

Bagels peciva vjerojatno su vam poznata iz američkih serija i filmova, a upravo su ondje najpopularnija

Iako originalno potječu iz Poljske, bagels peciva svoj su boom doživjela u SAD-u gdje ih se uglavnom jede za doručak, a možete ih pronaći u svakoj pekarni. Riječ je pecivu koje u sredini ima rupu što ga čini odličnom bazom za sve vrste namaza – od sirnih do čokoladnih.

Bagelsi su specifični i po svom posipu, a najklasičniju varijantu krasi posip od maka i sezama. U Hrvatskoj ih do sada niste mogli probati, no to se od sutra mijenja – Torte i to poznati su po svojim slasticama, a ponudu su odlučili podebljati i bagelsima.

Od sutra ćemo moći uživati u sočnim pecivima sa sirnim namazom, lososom i kaparima, a nadamo se da je ovo samo početak njihove priče s bagelsima.