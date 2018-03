Foto: Greenery Procaffe

Kafić imena Greenery Procaffe nedavno je otvorio svoja vrata, a Zagrepčanima su ponudili nešto što dosad nismo imale priliku vidjeti

Novo in mjesto u gradu nosi ime Greenery Procaffe i u njemu možete naručiti kavu na koju će vam isprintati bilo što što želite. U svijetu je umjetnost u šalicama kave u punom zamahu – od šarenih kava do onih s pjenom u obliku žohara, a sada imamo priliku popiti kavu s printom. I to u našem glavnom gradu.

Obiteljski projekt

Kafić vodi bračni par Marija i Mate Nosić koji su odlučili preurediti svoj stari prostor i kafiću udahnuti novi život.



“Ideja se razvila kada smo se odlučili preurediti postojeći kafić koji smo imali suprug i ja. Htjeli smo biti drugačiji i posebniji i s nečim privući nove goste, a naravno zadržati stare. Godinu dana smo smišljali ideje i čekali na aparat za printanje kave koji nije bio dostupan u Europi. Uz pomoć arhitektica Tamare Relić i Antonije Vlašić osmislili smo interijer koji će biti svima ugodan, ali s druge strane moderan”, ispričala nam je Marija Nosić.

Osim aparata za printanje kave, kafić nudi još jednu zanimljivost – stolice ljuljačke

“Arhitektice su osmislile koncept u kojem će svi imati mogućnost biranja gdje žele sjesti i ispijati svoju dobru šalicu kave. Tako da su osmislile i ljuljačke koje su postale naš zaštini znak na neki način. Najvažniji faktor nam je bio da se gosti osjećaju ugodno i da iz kafića odlaze sretni, zbog toga se trudimo da usluga bude što bolja, a osoblje ugodno i simpatično”, nastavlja Marija.

Kako točno prave kavu s printom?

Kavi s printom na pjeni nadjenuli su ime kava s porukom jer svaka šalica nosi svoju priču. Naime, svaki gost ima mogućnost skinuti aplikaciju Coffee Ripples na svoj mobitel i prekonje izabrati sliku koja im se potom printa na kavu.

“Moram priznati da nam najveće zadovoljstvo predstavlja oduševljenje gostiju kada dobiju takvu kavu. Sretni smo da se prepoznao uloženi trud u svaki detalj i nadam se da se vidimo na dobroj kavi, naravno s još boljom porukom”, zaključuje Marija.