U Francuskoj je 83 posto žena uznemiravano na ulici, a počinitelji bi odsad za to doslovno mogli platiti

Foto: Albert Dobrin / flickr

U nedavno provedenoj anketi čak je 90 posto Francuskinja i Francuza podržalo izglasavanje ovog zakona

Muškarci u Francuskoj uskoro će morati platiti novčanu kaznu budu li seksualno uznemiravali žene na ulici, objavio je jučer Guardian, a francuski predsjednik Emmanuel Macron već je podržao ovaj prijedlog zakona te naglasio njegovu važnost.

Moramo osigurati okruženje “gdje se žene više neće plašiti biti same na javnim mjestima”, objasnio je Macron, a zakon će uz to podignuti i broj godina povezan s legalnim pristankom na seks na 15 godina te produljiti vrijeme zastare zločina povezanih sa zlostavljanjem djece, kako bi žrtve do svoje 48. godine mogle prijaviti svog zlostavljača. To će biti produljenje roka od deset godina.

Jedna je nedavno provedena anketa pokazala kako je čak 90 posto Francuskinja i Francuza za izglasavanje ovog zakona, a svaka osoba koja će neku drugu osobu (neovisno o tome radi li se o ženi ili muškarcu) uznemiravati na ulici, nazivati pogrdnim imenima, vrijeđati ili uznemiravati po seksualnoj osnovi, dobit će kaznu u visini od 90 do 750 eura. Odnosno, od 665 do 5.540-ak kuna.



Što će se sve točno smatrati uznemiravanjem na javnom mjestu?

Francuska ministrica za rodnu ravnopravnost, Marlène Schiappa, objasnila je, na dva konkretna primjera, što će se pritom smatrati uznemiravanjem na javnom mjestu. Primjerice, ako netko od osobe zatraži broj mobitela nekoliko puta, unatoč tome što ga je osoba ranije odbila, moći će biti kažnjen. Također, moći će biti kažnjen i svatko tko će slijediti drugu osobu ulicom s namjerom da je zastraši.

Prema posljednjim podacima, čak 83 posto žena u Francuskoj doživljava seksualno uznemiravanje na javnim mjestima. Ako to uzmemo u obzir, čini nam se da bi uskoro mogli biti prilično bogati, ukoliko ovaj zakon zaista budu primjenjivali. A isti bi, što je potpuno logično, trebalo uvesti i kod nas, kao i u sve ostale zemlje na svijetu.