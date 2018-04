Tražite neki novi proljetni parfem? Evo koji vam prema horoskopskom znaku najviše odgovara

Foto: Flickr

Um komunikativne, karizmatične i energične Blizančice uvijek radi punom parom pa će im najbolje odgovarati svježi mirisi sa dozom slatkoće

Iako jako dobro znamo koji nam mirisi odgovaraju, potraga za pravim parfemom nekada nije laka. Kada dođemo u parfumeriju, udišemo stotine različitih nota među kojima se lako pogubiti. Upravo zato smo vam htjele olakšati potragu za novim proljetnim parfemom pa smo izabrale onaj koji najviše opisuje karakter vašeg horoskopskog znaka.

Ovan – Giorgio Armani Sí Passione

Samopouzdane, direktne i ženstvene – Ovnice obožavaju mirise koje zrcale njihov snažan karakter. Upravo takav je novi Giorgio Armani Sí Passione, nešto drukčija interpretacija poznatog Armanijevog parfema. U njemu prevladavaju note crnog ribiza, kruške, ružičastog papra, sunčanice, jasmina i ružinih latica. I naravno, tu je klasična vanilija koja ovom parfemu daje dašak topline i slatkoće.



Bik – Versace Dylan Blue Pour Femme

Parfem u kojem prevladavaju cvjetno-voćno-drvenaste poput Versace Dylan Blue Pour Femme idealan je za oštroumne Bikice koje si vole ugoditi. Crni ribizl i granny smith jabuka daju voćne note, jasmin, divlja ruža i breskva su srce parfema, a pačuli, mošus i bijelo drvo zaokružuju priču drvenastom bazom.

Blizanci – Marc Jacobs Daisy Eau So Fresh Twinkle

Um komunikativne, karizmatične i energične Blizančice uvijek radi punom parom pa će im najbolje odgovarati svježi mirisi sa dozom slatkoće, kakve su i one same. Jedan od takvih je novi Marc Jacobs Daisy Eau So Fresh Twinkle s notama slatke maline, divlje ruže i ljubičice.

Rak – L’Erbolario Lillà Lillà

Osjećajne Račice nježne su, ali snažne duše koje vole cvjetne mirise poput L’Erbolario Lillà Lillà parfema s notama jorgovana koja će im vratiti osmijeh na lice kada se budu osjećale loše. Jorgovan umiruje i opušta tijelo, dok jasmin i ljubičica ostavljaju sanjiv trag iza Račice koja nosi ovaj parfem.

Lav – Guerlain Mon Guerlain Eau de Parfum Florale

Ako bismo Lavice morale opisati jednom rječju, to bi bila strast. Ove dominantne žene pokazuju svoju snagu i odvažnost gdje god se nalazile, a parfem poput Guerlainovog Mon Guerlain Eau de Parfum Florale s opojnom kombinacijom lavande, bergamota i jasmina još će pojačati njihov šarm.

Djevica – Prada Candy Pop Sugar

Vesele Djevice vole ljude, situacije i stvari koji ih pune pozitivnom energijom, a takva je i nova Prada Candy Pop Sugar. U prepoznatljive tri boje, ovaj parfem je obogaćem notama voća i slatkiša s malo citrusa. Veseo, mladenački i zabavan, baš za Djevice!

Vaga – Elie Saab Le Parfum in White

Vage traže balans u svim aspektima svog života, a parfem koji ih najbolje opisuje je Elie Saab Le Parfum in White. Prozračan voćno-cvjetni miris s notama cvijeta naranče i pačulija dat će im potrebnu harmoniju, a uživat će i u pogledu na elegantnu bočicu.

Škorpion – YSL Black Opium Glowing Eau De Toilette

Škorpionke vole naglašavati svoj seksipil pa neće odoljeti novoj YSL Black Opium Glowing toaletnoj vodi koja je nešto blaža verzija Black Opium parfema. Već poznate note crne kave ovoga puta su u kombinaciji s citrusnim notama. Energičan i impulzivan, baš poput Škorpionki.

Strijelac – Zadig & Voltaire Capsule Collection This Is Her

Avanturistički nastrojene Strijelčice vole spontanost te njeguju pomalo buntovan, ali i romantičan stil. Drveni, cvjetni i gurmanski Zadig & Voltaire Capsule Collection This Is Her parfem rado će svugdje nositi sa sobom. U njemu prevladavaju note ružičastog papra, kreme od kestena, jasmin, vanilija i sandalovina.

Jarac – Chanel Coco Mademoiselle Intense

Iako su Jarčice na prvu racionalne te uvijek naglašavaju svoju ambicioznost, zapravo su vrlo emocionalne i pokušavaju naći balans između brojinih uloga koje igraju u životu. Vole jednostavne parfeme s dozom luksuza i ženstvenosti, baš poput novog Chanelovog Coco Mademoiselle Intense s notama pačulija, bobica tonke i vanilije.

Vodenjak – Shawn Mendes Signature

Vodenjačice su poznate ljubiteljice slobode, originalnosti i praktičnosti pa ih oduševljavaju neobični mirisi. Shawn Mendes Signature parfem zanimljiv je po tome što je unisex pa ga mogu nositi i njihovi partneri. Istodobno je sladak i drvenast, citrusni i cvjetni, a posebnu svježinu mu daju note limunovog ulja. Prava poslastica za Vodenjačicu.

Ribe – Issey Miyake L’eau De Issey Pure (Nectar de Parfum)

Ribe su definitivno najkreativniji znak u zodijaku koji živi u svom sanjivom svijetu. Najbolje se osjećaju u vodi pa im odgovaraju parfemi koji simboliziraju čistoću vode. Issey Miyake L’eau De Issey Pure Nectar de Parfum odlično interpretira svjež miris vodopada, cvijeća i proljetne šume. Čak i dizajn bočice ima oblik kapljice vode, a u kombinaciji slatke kruške, sandalovine, bergamota i vodenih nota Ribe će nesumnjivo uživati.