Socijalni jet-lag je postala naša loša ‘vikend-navika’: Evo o čemu se radi i zašto je se trebamo pod hitno riješiti

Foto: Pexels

Ako je prakticiraš i preko tjedna, možeš očekivati potpuni krah organizma

Vjerojatno ti se nebrojeno puta dogodilo da si za vikend ostala dugo budna i kasno se probudila. Iako bi čovjek očekivao da ćeš se naspavati, to se nije dogodilo. Ova navika, ako je tako uopće možemo nazvati, naziva se i socijalni jet-lag, odnosno kronična nenaspavanost.

Užasan učinak na zdravlje

Razlog zašto se uspoređuje s jet-lagom je taj što izaziva isti osjećaj umora i nenaspavanosti. Prema istraživanju koje je objavljeno u časopisu American Academy of Sleep Medicine’s journal, navodi Her, ostajanje vani do kasno u noć i spavanje do iza podneva ima užasan učinak na zdravlje.



Javljaju se nagle promjene raspoloženja, povećan umor i vrtoglavica, a tijekom sljedećeg radnog tjedna ne možemo se koncentrirati na zadatke, tromi smo, spori i posežemo za kofeinom.

Tijelo voli raspored

“Rezultati istraživanja pokazuju da na zdravlje ne utječe samo duljina spavanja nego i njegova redovitost”, navela je autorica studije Sierra B. Forbush. Zaključak jest da je redovit raspored spavanja jeftin, učinkovit tretman protiv bolesti srca i drugih zdravstvenih problema.

Dakle, čak i ako si vikendom bila budna do 6 ujutro, bolje je da se ustaneš u primjerice 10 ujutro, nego da spavaš do 4 popodne. Tijelo voli raspored kako bi moglo dobro funkcionirati pa mu to moramo i dati.