Poznati glumac iz One Tree Hilla godinama nakon smrti bake otkrio kako je zapravo umrla

Foto: alberto e. rodriguez / afp

Njegovog su djeda optužili za ubojstvo njegove bake, ali zbog nedostatka dokaza nikad ga nisu mogli teretiti. Ovo možda objašnjava zašto…

Poznati glumac kojeg najvjerojatnije poznajete iz serije One Tree Hill, Chad Michael Murray, nije znao točan uzrok smrti svoje bake sve do nedavno, a kad je saznao, priča je bila mnogo bizarnija nego što je očekivao. Samo je dvoje ljudi znalo što se točno dogodilo u vrijeme kad je njegova baka umrla, a to su bili ona i njezin suprug, njegov pokojni djed, koji je optužen za njezino ubojstvo. U srijedu je, u novoj epizodi emisije Hollywood Medium With Tyler Henry, Murray napokon dobio priliku napokon se oprostiti od pokojne bake.

“Čini mi se da bi tvoj djed rekao nešto ljudima prije nego je umro, a kad je umro, njegove su se riječi promijenile. Odjednom se nije osjećao krivim za njezinu smrt. Ali nešto očito ne štima s ovim narativom”, objasnio je Tyler, koji se proslavio svojim navodnim nadnaravnim moćima pomoću kojih može kontaktirati s duhovima pokojnih, a o čemu njegova emisija ustvari i govori, te je dodao: “Iz nekog razloga morao sam razgovarati o tvojoj baki. O padu, iz nekog razloga… Ne znam o čemu se radi.”

‘Ja vjerujem u ovo, a i Tyler je stvarno stručnjak u onome što radi…’





“Moj mi je djed pričao da su ga uhitili jer su ga optužili za ubojstvo bake. Umrla je sa 17 godina, netom nakon što je rodila moju mamu. Pronađena je obješena u podrumu, s rukama zavezanim na leđima. Tako da je postojao pad, ali na drugačiji način. Ali kasnije mi je priznao da nikad nisu skupili dovoljno dokaza da bi baš njega optužili za ubojstvo”, objasnio je 36-godišnji Murray.

No, Tyler je ipak saznao drugačiju priču i tvrdi da njegovu baku nije ubio njegov djed, već je umrla nakon samoubojstva, piše People.

“Prije nego sam došao ondje, ondje je bila žena koja je, po mojim saznanjima, umrla tragičnom smrću. Ali sam imao osjećaj da ona na neki način preuzima odgovornost za to… Tako da, ne mislim da je tvoj djed ubio tvoju baku”, objasnio mu je Tyler. A nakon razgovora s njim, glumac je samo kratko dodao kako i inače vjeruje u ovakve stvari, a za Tylera je rekao da je stvarno “dobar u onome što radi.”